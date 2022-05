Geeignete Maßnahmen der EZB : Wie wirkt sich der Krieg auf die Inflationserwartungen aus?

Die Inflation ist in Deutschland so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Groß ist die Sorge, dass Deutschland Jahre der Stagflation erleben wird. Dies würde geringes Wirtschaftswachstum und gleichzeitig hohe Inflation bedeuten. Viele Experten erwarten, dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben. Russlands Angriff auf die Ukraine befeuert die Inflation weiter. In einer aktuellen Studie schätzen wir den kausalen Effekt des Krieges auf die Inflationserwartungen von Volkswirtschaftsprofessoren in Deutschland.

Warum die Inflation gegenwärtig so hoch ist, hat viele Ursachen. Die pandemiebedingten Lieferengpässe bei hoher Nachfrage nach Konsumgütern und Dienstleistungen wie Restaurantbesuche nach den Corona-Lockdowns haben zu erhöhten Preisen geführt. Die äußerst expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hat in dieser Situation auch zur Inflation beigetragen. Angesichts sehr niedriger Zinsen wurde die Nachfrage weiter gestärkt, sodass Unternehmen vermehrt mit Preissteigerungen reagiert haben. Dazu kamen schon vor dem Krieg in der Ukraine gestiegene Energie- und Lebensmittelpreise.