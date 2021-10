Glücksfall für Italien : Wie aus dem Zentralbänker Draghi ein Politiker wird

Mit zwei Stunden Verspätung fing die Pressekonferenz am Freitagabend in Rom an. Mario Draghi musste lange mit der Regierungspartei Lega ringen, bis der Haushalt für 2022 samt neuer Regeln für das Rentensystem beschlossen waren. Am Ende standen neue Mehrausgaben und Steuersenkungen in der Höhe von 30 Milliarden Euro, die noch um 7 Milliarden über das vor einer Woche angekündigte Maß hinausgehen. Auch ein Rentenreförmchen gehört zum Programm; die Lega hat es zusammen mit den opponierenden Gewerkschaften gezielt klein gehalten.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland.



Die EU-Kommission, die angesichts der pandemiebedingten Rekordüberweisungen nach Italien Strukturreformen anmahnt, blickt mit kritischen Augen nach Rom. Draghi erwiderte in typisch stoischer Ruhe: „Es gibt keinen Grund enttäuscht zu sein. Die Steuersenkungen schaffen die Grundlage für mehr Wirtschaftswachstum, und bei den Renten kehren wir bald zu einem beitragsfinanzierten, nachhaltigen System zurück“. Nebenbei kündigte er an, dass die italienische Wirtschaft in diesem Jahr „deutlich mehr als 6 Prozent“ wachsen werde.