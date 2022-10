Hanks Welt : Wie unser Atommüll das Wohl zukünftiger Menschen beeinflusst

Hohentengen am Hochrhein ist ein hübscher Flecken im Südwesten Deutschlands, ganz nah an der Grenze zur Schweiz, die dort jetzt ein Endlager für ihren Atommüll buddeln will. Dass die deutschen Nachbarn protestieren, war erwartbar in der Tradition von „Gorleben soll leben!“, dem Schlachtruf meiner Jugend.

Rainer Hank Freier Autor in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Schwindelerregend finde ich heute den Blick in die Zukunft, den das Endlager eröffnet. Mit dem Bau begonnen werden soll im günstigsten Fall im Jahr 2031. Frühestens 2050 könnte es mit der Einlagerung des radioaktiven Materials losgehen. Da werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr leben. Eine Million Jahre muss das Lager halten. Frühestens nach rund 30.000 Jahren hat der Atomabfall die gleiche strahlungsbedingte Giftigkeit (Radiotoxizität) wie natürliches Granitgestein.