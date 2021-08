Altersvorsorge : Noch mehr Aktien für die Rente

So viel scheint inzwischen politisch weitgehend Konsens zu sein: Ohne Aktien wird die Rente nicht gerettet. Aber wie weit soll das gehen? Darüber tobt jetzt der Streit.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge









Vom Jahr 2025 an gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente. Die nächste Legislaturperiode ist also die Zeit, in der eine Lösung für die beiden Grundpro­bleme hermuss. Erstens: Immer weniger Leute im arbeitsfähigen Alter müssen immer mehr Rentner finanzieren. Zweitens, und das ist zwar schön, aber finanziell ebenfalls ein Problem: Die Rentner haben immer längere Leben im Ruhestand, auch das steigert die Zahl der Rentenbezieher.