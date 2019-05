Aktualisiert am

FAZ Plus Artikel Agroforstwirtschaft : Warum der Bauer zum Förster werden muss

Die Welt braucht mehr Bäume, das ist inzwischen eine Binsenwahrheit, doch wohin damit? 1200 Fachleute aus einhundert Ländern, die im südfranzösischen Montpellier in der vergangenen Woche zusammenkamen, haben auf diese Frage eine Antwort: Man soll die Bäume mitten in die Felder und Weiden pflanzen. Agroforstwirtschaft nennt sich diese Mischung aus Forst- und Landwirtschaft, die angesichts des Klimawandels und der Herausforderungen durch landwirtschaftliche Monokulturen zunehmend in den Fokus rückt.

Das Konzept klingt zunächst völlig logisch: Die Menschen holzen massenweise Wälder ab, um sie in Agrarfelder umzuwandeln, dabei lässt sich beides miteinander kombinieren. Bäume sind gut für das Klima, die Böden und die Biodiversität. Sie sind Kohlendioxid-Speicher, nehmen Wasser und Mineralstoffe auf und geben diese wieder zurück; sie schützen gegen Wind, zu viel Sonne, Schädlinge und die Erosion der Böden. Bäume wirken auch wie Filter, sie lassen weniger Nähr- und Schadstoffe ins Grundwasser, und sie spenden Schatten für Tiere. Somit kann die Produktivität des Landwirts steigen. Zudem hilft die Agroforstwirtschaft einem Landwirt bei der Diversifizierung seiner Erträge, etwa durch Obst, Gummi, Nüsse oder Feuerholz, das beim Zurückschneiden der Bäume entsteht.