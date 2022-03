Folge des Ukrainekriegs : Könnte sich Deutschland den Abschied vom chinesischen Markt leisten?

Wenn jemand weiß, dass sich seit Beginn des Ukrainekriegs in Deutschland die Stimmung nicht nur gegen Russland gewendet hat, dann VW-Chef Herbert Diess. Europas Entsetzen darüber, dass Chinas Präsident Xi Jinping die Sanktionen gegen Moskau kritisiert, aber nicht seinen „besten Freund“ Wladimir Putin, der mit einem Atomkrieg droht, bereite ihm „große Sorgen“, sagte Diess am Mittwoch. Was „wirtschaftspolitisch und volkswirtschaftlich“ daraus folge, sollten sich Brüssel und Berlin nun auch gegen Peking stellen, sei noch gar nicht absehbar.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. Folgen Ich folge Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung, zuständig für „Die Lounge“. Folgen Ich folge

So ist es. Nachdem Chinas Regierung die russische Invasion in der Ukraine wochenlang nicht eine solche nennen wollte und beteuerte, man wolle mit dem „Partner“ weiter gute Geschäfte machen, hat die EU China zum virtuellen Gipfel für den 1. April einbestellt. Europa stehe „an der Schwelle zum Dritten Weltkrieg“, heißt es aus Brüssel. Entscheide sich Peking für die „Seite des Aggressors“, könne dies „schwere Schäden“ für die Wirtschaftsbeziehungen zur EU haben. Bereits jetzt seien die Folgen von Chinas Unterstützung für Putin für Unternehmen wie VW , das mit seinen chinesischen Partnern in dem Land 15 Milliarden Euro allein in die Fertigung von Elektroautos investieren will, „gewaltig“. In Europa würden die Stimmen lauter, sich nach Russland auch aus Chinas Wirtschaft zurückzuziehen.

Doch könnte sich Deutschland den Abschied vom chinesischen Markt leisten, von dem es stets heißt, die deutsche Wirtschaft sei auf ihn angewiesen? Tatsächlich ist die Abhängigkeit auf den ersten Blick gigantisch. Im vergangenen Jahr war die Volksrepublik zum sechsten Mal in Folge Deutschlands wichtigster Handelspartner. Waren im Wert von rund 245 Milliarden Euro wurden ausgetauscht, noch einmal 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Vor allem die Importe – Handys, Spielkonsolen, Bekleidung – schießen immer weiter in die Höhe und sind aus dem täglichen Leben der Deutschen nicht mehr wegzudenken. Die Volkswirtschaften beider Länder sind eng verflochten. Anders als bei Russland, das fast ausschließlich Öl und Gas nach Deutschland liefert, arbeiten vor allem Industrieunternehmen eng verzahnt.

Viele Produkte ersetzbar

Zwar ist der digitale Vorreiter China laut der Expertenkommission Forschung und Innovation bei 9 von 13 Einzeltechnologien das wichtigste Einfuhrland. Doch zugleich zeigt sich: „Die allermeisten Güter aus China könnten durch andere Güter ersetzt werden.“ Das sagt Lisandra Flach, die Außenhandelsexpertin des Münchner Ifo-Instituts. Gemeinsam mit Kollegen hat sie die Lieferketten deutscher Unternehmen daraufhin durchleuchtet, welche relevanten Produkte die Industrie nur aus einzelnen Ländern bezieht und ob sie die Produkte im Fall der Fälle auch von anderen Zulieferern bekommen könnten.

Das relativ beruhigende Ergebnis: Nur 5 Prozent aller deutschen Importe sind solche „abhängigen Güter“ – und von denen kommen wiederum nur 3 Prozent aus China, also ein Bruchteil aller Importe. „Es geht da vor allem um Chemie-, Pharma- und Metallprodukte“, sagt Flach. Als Beispiel nennt sie Magnete für den Betrieb von Kühlschränken, Mikrowellen und Computern oder „heterocyclische Verbindungen“, die unter anderem für das Schlafmittel Diazepam benötigt werden. Der allergrößte Teil der Einfuhren aus China könnte demnach aber ersetzt werden. „Das geht nicht immer kurzfristig, aber die deutsche Lieferkette ist stark diversifiziert“, so Flach.