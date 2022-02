Energiesicherheit : So abhängig ist Deutschland von russischem Gas

Lange Leitungen: In der Ukraine werkelte im Jahr 2015 ein Arbeiter an der Erdgasverdichterstation. Bild: dpa

Die russischen Truppen rücken in die Ukraine vor. Damit stellt sich auch stärker als bislang die Frage der Energieversorgung und der gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen. Deutschland braucht russische Erdgaslieferungen, um Wohnung zu heizen und Industriebetriebe produzieren zu lassen. Umgekehrt erhält allerdings auch Russland nicht geringe Zahlungen aus Europa für die Rohstofflieferungen.

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Wie viel Erdgas liefert Russland?

Russland ist Deutschlands Hauptlieferant. Im Jahr 2020 lag der russische Anteil an der Versorgung über Pipelines bei 55 Prozent. Norwegen machte 30 Prozent aus und die Niederlande fast 13 Prozent. Dazu kommt noch die eigene Förderung hierzulande, und ein Teil der Lieferungen fließen an andere Länder weiter. Der Verbrauch russischen Erdgases in Deutschland dürfte daher eher unter 50 Prozent liegen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Abhängigkeit von Russland ändern, aber das dürfte dauern. Deutschland importierte aus Russland im vergangenen Jahr vor allem Erdöl und Erdgas im Wert von 19,4 Milliarden Euro – das war ein Zuwachs um 49,5 Prozent und machte 59 Prozent aller Einfuhren aus Russland aus. Insgesamt deckte Deutschland im vergangenen Jahr fast 27 Prozent des Energiebedarfs mit Erdgas.