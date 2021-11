Wie schlagen sich die USA? : Amerikas Klimaziele hängen am seidenen Faden

Kurz nach seiner Amtsübernahme im Januar erließ Präsident Joe Biden eine Handvoll Dekrete, die das Herz der Klimaaktivisten erwärmten. Die Vereinigten Staaten traten dem Pariser Klimaabkommen bei, das sie unter Donald Trump verlassen hatten. Biden stoppte ein großes Pipeline-Projekt, das Öl von Kanada zu Raffinerien in Texas und Louisiana führen sollte. Und er untersagte die Verpachtung von Ländereien für die Öl- und Erdgas-Exploration.

Das waren Aktionen mit politischer Symbolkraft. Sie sollten einen Vorgeschmack davon geben, was die neue Regierung alles unternehmen würde. Die USA wollten die globale Führungsrolle in der Bekämpfung der Klimaerwärmung erobern, so zumindest die hauseigene Rhetorik. Drei Monate später konkretisierte das Weiße Haus die Pläne: Bis 2030 wollen die Vereinigten Staaten ihre Treibhausgas-Emissionen halbieren im Vergleich zum Referenzjahr 2005. Bis 2035 soll die Stromproduktion weitgehend ohne Verbrennung fossiler Energierohstoffe wie Kohle und Erdgas auskommen, spätestens bis zum Jahr 2050 dann will das Land unterm Strich keine Treibhausgase mehr emittieren.