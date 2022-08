„Nicht nachvollziehbar“ : Widerstand gegen Heils Homeoffice-Pläne

Aktualisiert am

Arbeitsminister Heil will wieder mehr Beschäftigte ins Homeoffice schicken. Wirtschaftsvertreter lehnen das ab. Sie fordern, zu einer Normalität im Umgang mit Corona zu kommen.

Der deutlichste Appell kam erst vor wenigen Tagen, er stammt von Telekom-Chef Timotheus Höttges: „Kommt zurück in die Büros“, forderte er seine Mitarbeiter per Zeitungsinterview auf. Durch den Trend zum Homeoffice sei die Vitalität in der Bonner Konzernzentrale verloren gegangen, beklagte Höttges. Das persönliche Gespräch und die Kreativität blieben auf der Strecke.

In den kommenden Monaten wird sich daran wohl wenig ändern. Denn zum 1. Oktober sollen die Unternehmen in Deutschland wegen der Pandemie wieder verpflichtet werden, Homeoffice für alle Mitarbeiter anzubieten, deren Aufgaben das erlauben. Das sieht ein Entwurf des Bundesarbeitsministeriums für eine neue Corona-Arbeitsschutzverordnung vor. Anders als im Frühjahr 2021 und im vergangenen Winter werden die Beschäftigten nicht verpflichtet, das Angebot anzunehmen – wer weiter im Büro arbeiten will, kann das tun. Doch die Bemühungen der Unternehmen, ihre Mitarbeiter wieder zu regelmäßigerem Arbeiten im Büro zu bewegen, werden erst einmal ausgebremst.

Entsprechend ablehnend fielen am Donnerstag die Reaktionen aus der Wirtschaft aus. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger bezeichnete die Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) als „unangemessen und nicht nachvollziehbar“. Er kritisierte, in den Betrieben würden damit unabhängig von der konkreten Infektionslage die gleichen Infektionsschutzmaßnahmen gelten wie zu Hochzeiten der Pandemie. Impferfolge, überstandene Infektionen und mildere Krankheitsverläufe müssten jedoch berücksichtigt werden. „Es ist Zeit, die Panikecke zu verlassen und zu einer Normalität mit Corona zu kommen“, sagte Dulger.

Die Familienunternehmer monierten, Arbeitsminister Heil gehe „von einer Pandemie-Situation aus, die heute noch nicht absehbar ist“. Verbandspräsident Reinhold von Eben-Worlée fragte: „Wie kann er die Notwendigkeit so genau terminieren, während andere Maßnahmen an den tatsächlichen Verlauf der Pandemie geknüpft werden?“ Statt den Unternehmen unnötig einen hohen Grad an Bürokratie aufzubürden, solle die Regierung auf deren Eigenverantwortung vertrauen. Im dritten Jahr der Pandemie seien die Unternehmen „ausreichend sensibilisiert“, um im Fall einer erneut schwierigen pandemischen Lage verantwortungsbewusst und klug zu handeln. „Dafür braucht es jetzt keinen übereifrigen Gesetzgeber“, betonte von Eben-Worlée.

Der Bundesverband der Freien Berufe, zu denen etwa Ärzte, Apotheker, Anwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zählen, verwies zudem auf die Grenzen im beruflichen Alltag. Für viele freie Berufe sei Homeoffice „nicht praktikabel“, sagte Verbandspräsident Friedemann Schmidt der F.A.Z. Im Kontakt mit Patientinnen, Mandanten, Klientinnen und Kunden sei eine hohe Präsenz erforderlich. Angesichts steigender Energiekosten sei zudem zu hinterfragen, „wie sich dies auf die Bereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auswirkt, von zu Hause aus zu arbeiten“.

Arbeitsminister Heil, der auf seiner Sommerreise am Donnerstag Unternehmen in Sachsen-Anhalt besuchte, begründete die geplanten Regeln mit dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten. Es gehe nicht um eine verschärfte Home­of­fice-Pflicht, wie es sie etwa im vergangenen Winter gegeben habe, bekräftigte er. Damals waren die Arbeitnehmer verpflichtet, von zu Hause zu arbeiten, wenn dem nicht Gründe wie räumliche Enge oder Störungen durch Dritte entgegenstanden. „Es geht darum, das Homeoffice zu ermöglichen, wo die Beschäftigten es wünschen und keine betrieblichen Gründe dagegen sprechen“, sagte Heil. Man müsse die Regeln auch ins Verhältnis setzen zu dem wirtschaftlichen Schaden, der durch neue Infektionswellen entstünde. „Diese Regeln helfen auch, die Wirtschaft am Laufen zu halten.“ Die Verordnung soll voraussichtlich kommende Woche vom Bundeskabinett verabschiedet werden.

Zahlen des Münchener Ifo-Instituts zeigen, dass im April – also kurz nach Auslaufen der im Winter geltenden Home­of­fice-Pflicht – immer noch ein Viertel der Beschäftigten in Deutschland teilweise im Homeoffice gearbeitet hat. Neuere Daten wurden seitdem nicht erhoben. Viele Unternehmen haben sich aber offenbar dauerhaft auf flexiblere Modelle eingestellt, wie jüngst eine Umfrage durch das Ifo-Institut und den Personaldienstleister Randstad ergab. Demnach bieten 62 Prozent der Unternehmen ihren Mitarbeitern bei Bürotätigkeiten die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten – und zwar im Schnitt 6,7 Tage im Monat (siehe Grafik). Besonders groß ist der Anteil mit 95 Prozent unter Großunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern. Unter kleinen Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern ist es hingegen nur knapp jedes zweite.