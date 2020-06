Hilfen für die Industrie : „Peinlich und rückwärtsgewandt“

Aktualisiert am

Herr Zimmer, der deutsche Staat hat auf den Ausbruch der Corona-Pandemie mit einer Vielzahl von Ausgabenprogrammen reagiert. War das richtig?

Im Grundsatz ja. Dass der Staat angesichts der durch Covid-19 ausgelösten ökonomischen Vollbremsung zunächst in die Bresche gesprungen ist, war nicht nur sozialpolitisch angemessen, sondern auch wirtschaftspolitisch klug. Nehmen Sie das Kurzarbeitergeld: Es stellt sicher, dass die Arbeitsverträge nur eingefroren wurden. Wären sie – wie etwa in vielen Fällen in den Vereinigten Staaten – aufgelöst worden, wäre das Hochfahren der Wirtschaft nach Abklingen der Pandemie viel schwieriger.