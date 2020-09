Moderne Heizsysteme : Weshalb Wärmepumpen einen enormen Boom erleben

In der Waghäuseler Wallfahrtskirche muss niemand mehr frieren. Seit der Jahrtausendwende ist die „Mutter mit dem gütigen Herzen“ ein behaglicherer Ort, als die 1640 errichteten Gemäuer vermuten lassen. Dafür sorgt ein erdwärmegestütztes Heizsystem, das Pater Stefan auch heute noch als „Quantensprung“ preist. „Wo der Himmel die Erde berührt, da ist Leben“, sagt der Pater über den Standort der Kirche mitsamt angeschlossenem Kloster. Und die Energie für das Überleben im Herbst und Winter liefert seit der Sanierung vor 20 Jahren das Reich unter der Erde.

Niklas Záboji Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

14 Sonden wurden damals im Klostergarten verbuddelt, jede von ihnen 33 Meter lang. Die thermische Energie, die sie dem Boden mit einer Salz-Wasser-Lösung entziehen, verwandelt die mit Strom betriebene Wärmepumpe über Kältemittel- und Heizkreislauf in nutzbare Wärme. Über Lüftungsgitter strömt sie vorne und hinten hinein ins Kirchenschiff – und sorgt für die Dauer des Gottesdienstes für angenehme 23 bis 24 Grad. Auch die Warmwasseraufbereitung erfolgt so. Für alle Fälle steht ein Ölkessel bereit. Früher wurden 30.000 Liter im Jahr verfeuert, nun angeblich nur noch ein Bruchteil, obwohl die Einrichtung in Nicht-Corona-Zeiten fortlaufend Gäste beherbergt. Alles laufe tadellos, sagt Pater Stefan. Man habe nach heutigen Maßstäben rund 50.000 bis 60.000 Euro investiert. Gespart habe man rund ein Drittel an Energie.