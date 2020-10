Bekämpfung von Corona : Die Dritte überholt die Erste Welt

Joe Abah, Entwicklungshilfe-Fachmann aus London, war verblüfft. „In den letzten zwei Wochen habe ich den Abuja International Airport (Nigeria) zweimal genutzt, London Heathrow viermal und Washington Dulles Airport zweimal. Nur in Nigeria habe ich Vorsorgemaßnahmen gegen Covid-19 gesehen“, schrieb Abah Anfang März auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Die Beamten von Zoll und Einwanderungsbehörde in Nigeria hätten Schutzmasken getragen, ankommende Passagiere mussten schriftlich Auskunft über ihren Gesundheitszustand und letzte Kontakte geben und zudem beantworten, ob sie jüngst in China waren. Abfliegende Fluggäste passierten laut Abah eine Wärmebildkamera.

In Heathrow dagegen hätte Beamten weder Masken getragen noch Fragen in Bezug auf die Pandemie gestellt und schon gar keine Temperatur gemessen. In Washington habe der Beamte immerhin gefragt, ob der Fluggast kürzlich in China gewesen sei. Abahs Angaben sind durch andere Quellen bestätigt.

Missmanagement mit Todesfolge

Die Flüge des Entwicklungshelfers ereigneten sich im Frühjahr, als die Pandemie zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung noch jung war. Sieben Monate später verarbeitet das interessierte Publikum den Schock, dass der Präsident der Vereinigten Staaten an Covid-19 erkrankt ist und die nächsten Tage im Walter-Reed-Militärhospital verbringt. Mehrere republikanische Senatoren sind infiziert, enge Mitarbeiter des Präsidenten, die First Lady und Trumps Wahlkampfmanager. Der Ausbruch im innersten Machtzirkel des mächtigsten Landes der Welt dokumentiert das geradezu groteske Scheitern einer Regierung im Kampf gegen das Virus.

Die Trump-kritischen Medien weisen mit großer Berechtigung darauf hin, dass der Präsident das Virus verharmloste, sich über Schutzmasken lustig machte und seine Basis gegen Gouverneure aufhetzte, die strenge Beschränkungen erlassen hatten. Doch das Missmanagement mit Todesfolge, das Center for Disease Control and Prevention und die Zulassungsbehörde für Medizin, FDA, an den Tag legten, geht tiefer. Sie haben falsche Test-Kits mit Verspätung herausgeschickt, die Nutzung privat entwickelter Tests verboten und die Nutzung von wirksamen Schutzmasken in Krankenhäusern untersagt. Als Schnelligkeit von vitaler Wichtigkeit war, haben Amerikas Behörden Zeit vergeudet.

Versagen der Industrienationen

Diese tödlichen Fehlleistungen gehen nicht auf Trumps Konto, wenn sie auch in seiner Verantwortungssphäre zu verorten sind. Und es ist unklar, ob ein anderer Präsident es viel besser gemacht hätte. Das administrative Versagen der Vereinigten Staaten ist kein Einzelfall unter Industrienationen. Spaniens Regierung beispielsweise ist komplett gescheitert in der Kernaufgabe, ihre Bevölkerung zu schützen.

Die schnell formulierte Feststellung, die Vereinigten Staaten und Spanien präsentierten sich wie Entwicklungsländer, geht trotzdem fehl. Denn die Vorstellung, dass entwickelte Länder dank funktionsfähiger Institutionen, großer Finanzreserven und hohem Bildungsniveau Pandemien besser meistern, hat sich schlicht nicht bestätigt. Während in den meisten Ländern Europas und in mehreren amerikanischen Bundesstaaten die Fallzahlen steigen, vermelden verschiedene afrikanische Staaten den niedrigsten Zuwachs seit Wochen.

Im September hat mehr als die Hälfte der afrikanischen Länder die Fallzahlen gesenkt. Der Kontinent mit mehr als einer Milliarde Menschen vereint weniger als 5 Prozent der globalen Fälle und 3,6 Prozent der Todesfälle auf sich, sagte der Chef der Gesundheits-Agentur der Afrikanischen Union, John Nkengasong, kürzlich der BBC. Vietnam und die Mongolei haben das Virus innerhalb ihrer Grenzen fast ausgemerzt, Thailand meldete am 3.Oktober acht neue Fälle.