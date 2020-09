Anstieg der Pestizide : Ausnahmsweise mehr Gift

Wenn kein erlaubtes Gift mehr hilft, gibt es Ausnahmen. Dann dürfen Landwirte für maximal 120 Tage die Kirschessig-Fliegen im Beerenobst oder den gefürchteten Fransenflügler Thripse in Zwiebelkulturen mit Mitteln bekämpfen, die entweder für diese Kulturen oder die entsprechende Jahreszeit nicht erlaubt sind. Oder die im Extremfall sogar Wirkstoffe enthalten, die in Deutschland überhaupt nicht zugelassen sind.

Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Mainz. F.A.Z.

71 solcher Ausnahmegenehmigungen hat das zuständige Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit bis dato schon erteilt. Im gesamten Vorjahr waren es 47. Für Imker eine alarmierende Nachricht. „Die Pestizide werden nicht weniger, sondern mehr“, sagt Franz Botens.

Als Vertreter des Imkerverbandes in Rheinland-Pfalz ist er eigens nach Koblenz gefahren, um seinem Unmut Luft zu machen. Schließlich sind just in seinem Bundesland gerade alle Landwirtschaftsminister der EU versammelt.

Im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hat Ministerin Julia Klöckner (CDU) ihre europäischen Kollegen eingeladen, zum „Informellen Rat“, wie es heißt. Bis 2030 will die EU die Pestizide eigentlich um die Hälfte reduzieren. „Zurzeit“, sagt Botens, „passiert aber das Gegenteil.“

Schadstoffe wandern nie in den Honig

Tatsächlich werden immer wieder Mittel als Notfall zugelassen, deren Inhaltsstoffe als bienengefährlich eingestuft sind. Sie dürfen eigentlich nicht auf blühende oder von Bienen beflogene Pflanzen ausgebracht werden, auch nicht auf „Unkräuter“. In einer Bienenbrotprobe in Rheinland-Pfalz sind nach Botens’ Worten dennoch 34 verschiedene Wirkstoffe nachgewiesen worden.

Darunter der eigentlich nicht zugelassene Hormonwirkstoff Fenoxycarb, der notfallmäßig schon seit vielen Jahren freigegeben werde. Welche Wirkungen ein solcher Wirkstoff-Cocktail auf die Entwicklung der Bienen habe, könne heute niemand sagen, sagt Botens und verweist darauf, dass schließlich auch andere Bestäuber wie Hummeln und Wildbienen von belasteter Pollennahrung betroffen seien.

Unter Bienenbrot verstehen Imker die im Bienenvolk eingelagerten Blütenpollen, sie dienen den Bienen als Nahrung. Manche Menschen, vor allem Allergiker, essen das „Brot“ auch schon mal selbst. Die Schadstoffe wandern nach Botens’ Worten zwar so gut wie nie in den Honig. Vor allem Rückstände der umstrittenen Neonicotinoide-Insektengifte wurden, wiewohl in der EU mehr und mehr beschränkt, aber immer wieder in Honigproben nachgewiesen – allerdings meist unterhalb der Grenzwerte, die für Menschen als bedenklich gelten.

Bauern beklagen Nachteile

Für Bienen sind die Gifte allerdings gefährlich: Wenn sie nicht sterben, werden nach Darstellung des Münchner Umweltinstitutes ihre Gehirnprozesse gestört. Kommunikation, Lern- und Orientierungsfähigkeit würden leiden. Dadurch unternähmen sie weniger Sammelflüge, brauchten länger, um in den Bienenstock zurückzufinden oder kehrten gar nicht mehr heim. Auch die Überwinterungsfähigkeit leide.

Vor allem die unterschiedliche Zulassungspraxis für Pflanzenschutzmittel in Europa erzürnt die Imker und setzt zugleich die Landwirtschaftsministerin unter Druck. Deutsche Bauern beklagen regelmäßig Wettbewerbsnachteile. Das insektizide Beizmittel Lumiposa für Raps etwa ist in Polen zugelassen, in Deutschland verboten. Behandeltes Saatgut kann aber nach Deutschland importiert und hier ausgesät werden.

Mehr zum Thema 1/

Das französische Agrarministerium hat Anfang August angekündigt, nun doch eine Notfallzulassung für Neonicotinoide im Zuckerrübenanbau zu erteilen. Der Protest der deutschen Rübenanbauer folgte prompt. Zwölf von 19 EU-Staaten hätten damit im Rübenanbau Vorteile, die deutsche Anbauer nicht hätten, klagte die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker. Die deutsche Zuckerwirtschaft fordert Fair Play für die deutsche Zuckererzeugung.

Das Interesse an der Imkerei hat bislang nicht gelitten. Nach Schätzungen des Deutschen Imkerbundes hat sich die Zahl der Imker in den vergangenen zehn Jahren um rund die Hälfte auf 150.000 erhöht.

Die geschätzt eine Million Bienenvölker können die Honignachfrage in Deutschland nach Angaben des Imkerbundes nicht befriedigen, die Nachfrage nach echtem deutschen Honig übersteige bei weitem das Angebot. Das liege auch daran, dass die Deutschen zu den größten Honigkonsumenten auf der Welt gehörten: Im Schnitt 1,1 Kilogramm würden pro Kopf und Jahr gegessen.