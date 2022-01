Winterspiele in China : Wird Olympia für Peking zum Imagedebakel?

Wo ist der Countdown? Im Vorfeld der Olympischen Spiele in Peking des Jahres 2008 hatte selbst in der Tausende Kilometer entfernt gelegenen Provinzstadt Chengdu eine riesige Uhr angefangen zu ticken, wie überall im Land die Tage. Sie zählte Stunden, Minuten und Sekunden herunter bis zum „historischen Moment, auf den die Nation gewartet hat“, wie ihn Staatspräsident Hu Jintao nannte.

In der Hauptstadt selbst zeigte 1417 Tage vor den Spielen ein Zähler neben dem Platz des Himmlischen Friedens die Zeit an, die bis zur spektakulären Feier verblieb. Als es nur noch einhundert Tage waren, feierte die Nation ein rauschendes Fest. Einhundert Unterhaltungsstars vom Festland, Chinas regionalen Rivalen Singapur, Japan und Südkorea und gar vom Erzfeind Taiwan sangen das Lied „Peking heißt dich willkommen“, das der Hongkonger Dichter Albert Leung als Botschaft verfasst hatte, nun öffne sich die Volksrepublik endgültig der Welt. Dann malte ein in Intervallen abgebranntes Feuerwerk 16 Fußstapfen in den Pekinger Nachthimmel, die vom Olympiastadion über die 15 Kilometer lange Zentralachse der Hauptstadt zu marschieren schienen. Der 8. August 2008 war der Augenblick, der China endgültig auf die Weltbühne hob.

Knapp 14 Jahre später ist im Land von Feierstimmung keine Spur. Der in einer Pekinger Einkaufsstraße versteckte Countdown findet kaum Beachtung. Am 4. Februar gibt es abermals eine Olympia-Feier in der Stadt, doch nur die wenigsten Menschen kennen ihr Datum.

Eine Diktatur auf dem Weg zurück in die Isolation

Dass das zweite Olympia daheim kein Feuer mehr in Chinas Herzen entfacht, liegt nicht nur daran, dass die erfolgsverwöhnte Sportnation bei den beiden jüngsten Winterspielen gerade mal vier Goldmedaillen gewann. Weil die Spiele ihrem Ansehen inzwischen zu schaden drohen, anstelle die Macht zu untermauern, bemüht sich die Führung gar nicht erst, Olympia zum Strahlen zu bringen.

Mit den Worten, China werde alle seine Versprechen einhalten, hatte Präsident Xi Jinping die Spiele zum zweiten Mal ins Land geholt. Seitdem hat er sich auf den Baustellen der neuen Sportstätten selten blicken lassen. Als das Staatsoberhaupt jüngst die Eröffnungsrede beim Davoser Weltwirtschaftsforum hielt, handelte der Gastgeber Olympia in drei Sätzen im Schlusswort ab.

Die Aufmerksamkeit, die die Spiele auf Chinas Verfolgung der Uiguren in Xinjiang lenkt, die immer krassere Unterdrückung Hongkongs in Erinnerung ruft und Xis Kriegsdrohungen gegenüber Taiwan in die Sportberichte befördert, kann die Führung nicht gebrauchen. Während 2008 die Spiele der Welt weisgemacht hatten, hier entwickelte sich gerade ein formal sozialistischer Staat zu einer besseren Version Amerikas, droht Olympia nun von der Tragödie zu erzählen über eine Diktatur auf dem Weg zurück in die Isolation.

Auch 2008 kein leuchtendes Vorbild der Menschlichkeit

Das „Willkommen“-Lied für die Spiele 2008 verfasst zu haben sei „der Makel seines Lebens“, hat Autor Leung inzwischen mit Blick auf das Ende der Freiheit in seiner Hongkonger Heimat bekannt. Nachdem er nach Taiwan gereist war, haben Pekings Zensoren vor zwei Jahren 3000 der Lieder des einst gefeierten Volksdichters aus den Musikportalen im Land gelöscht.