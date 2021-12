Mittelstandsunion : Agrarfrau gegen Start-up-Kenner

Nach acht Jahren hört Carsten Linnemann als Vorsitzender des Wirtschaftsflügels der Union auf. Es muss also jemand Neues her – doch wer kommt für den Posten in Frage? Am Samstag wird auf dem Bundesmittelstandstag entschieden.

Wer wird das neue Gesicht des Wirtschaftsflügels der Union? Parallel zur Mitgliederbefragung über den neuen CDU-Vorsitzenden läuft die personelle Neuaufstellung der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, kurz MIT. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Der scheidende MIT-Vorsitzende Carsten Linnemann tritt nach acht Jahren an der Spitze der Organisation nicht mehr an. Er stellt sich ganz in den Dienst von Friedrich Merz – in der Erwartung, dass dieser die Mitgliederbefragung gewinnt. Als Leiter der Grundsatzkommission will der Diplom-Volkswirt die Partei dann inhaltlich neu aufstellen und bereit machen für die Rückkehr an die Macht in vier Jahren.

Während sich die „große“ Personalentscheidung zwischen Merz, Norbert Röttgen und Helge Braun mindestens bis Mitte Dezember hinzieht (im Falle einer Stichwahl wird es sogar Ende Dezember), fällt die „kleine“ schon bald. Am Samstag wird gewählt, auf einem virtuellen Bundesmittelstandstag. Zwei Politiker bewerben sich um die Linnemann-Nachfolge: Gitta Connemann und Thomas Jarzombek. Die beiden Namen stehen für unterschiedliche Persönlichkeiten und unterschiedliche Ausrichtungen der MIT, dem nach eigener Darstellung „stärksten und einflussreichsten parteipolitischen Wirtschaftsverband in Deutschland“.