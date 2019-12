Weihnachtshit : Wer verdient an „Last Christmas“?

Die „Last Christmas“-Saison hatte noch gar nicht richtig begonnen, da stand schon der nächste Rekord zu Buche. Am 22. November und damit so früh wie nie zuvor ist das Lied in diesem Jahr in die Charts eingestiegen. Möglich wurde dies durch den gleichnamigen Kinofilm, dessen Soundtrack sich zwei Plätze hinter der Hit-Single auf Platz 85 eingereiht hat. Während die Filmbesucher wohl ganz bewusst ins Kino gehen, steht nun auch für alle anderen wieder die Zeit an, in der sie dem Dauerbrenner von Wham! kaum entkommen. Die alljährliche Omnipräsenz des Songs aus dem Jahr 1984 ist aber nicht nur beliebtes Debattenthema, sondern auch eine verlässliche Einnahmequelle. Wer aber verdient eigentlich alles an „Last Christmas“ – und um welche Dimensionen geht es dabei?

Genaue Summen sind schwierig zu erfahren. Plattenfirmen geben sich, was konkrete Verkaufszahlen angeht, stets betont zurückhaltend. Ausnahmen werden nur für einzelne Rekordmeldungen gemacht. Doch man kann sich zumindest einen Eindruck verschaffen, wenn man die Beteiligten hinter einem Song beleuchtet – und die verschiedenen Wege, über die Einnahmen in der Branche zustandekommen.

Eine gute Basis im Fall „Last Christmas“ ist eine Schätzung aus dem Jahr 2009: So soll Sänger George Michael jedes Jahr rund 9 Millionen Dollar nur durch dieses eine Lied verdient haben. Eine realistische Zahl, befindet Hubert Wandjo, Business Direktor und Geschäftsführer des Fachbereichs Musik- und Kreativwirtschaft an der Pop-Akademie Baden-Württemberg. Wandjo war lange als Manager bei Sony Music tätig und zu Beginn seiner Laufbahn direkt mit „Last Christmas“ befasst.

Alleskönner George Michael

Als die Single am 3. Dezember 1984 erschien, arbeitete der heute 65 Jahre alte Wandjo für das Label CBS, das einige Jahre später von Sony aufgekauft wurde. Zu seinen Aufgaben gehörte auch die Marketingkampagne für „Last Christmas“. Ein solcher Hit sei „ein absoluter Goldesel“, sagt Wandjo. Dass nur von Einnahmen für George Michael die Rede ist, obwohl der Song vor dessen Solo-Karriere entstand, hängt mit der Entstehungsgeschichte zusammen. Wham! lösten sich zwar erst 1986 auf, doch Michaels Partner Andrew Ridgeley war bei der Entstehung des späteren Kassenschlagers offenbar völlig unbeteiligt.

Der damals 21 Jahre alte Michael schrieb den Text und komponierte auch die Musik. Wie der „Guardian“ recherchiert hat, spielte er sogar alle Instrumente selbst ein und produzierte den Song auch gleich noch selbst. Im Tonstudio sollen neben Michael nur drei weitere Personen zugegen gewesen sein – ohne jedoch etwas mit der Aufnahme zu tun gehabt zu haben. Somit liegen alle Rechte bei George Michael – und nach seinem Tod Ende des Jahres 2016 bei seinen Erben.

Will man sich die verschiedenen Einnahmequellen und die Nutznießer anschauen, liegt zunächst der Blick auf die Plattenverkäufe nahe. Allein in Großbritannien verkaufte sich die Single 1984 1,6 Millionen Mal. Der „Guardian“ schreibt von rund 3,7 Millionen Exemplaren bis heute. Sony selbst will sich zu etwaigen Verkaufszahlen nicht äußern. Sicher ist allerdings, dass die physischen Tonträger seit Jahren an Bedeutung verlieren, während Streamingdienste rasant wachsen. Davon profitiert natürlich auch der Weihnachtsklassiker: So wurde „Last Christmas“ in Deutschland 2018 allein an Heiligabend 2,5 Millionen Mal beim Marktführer Spotify gestreamt – sehr zur Freude auch von Sony.