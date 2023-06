Vorbild Kanada und Australien: Bald gelten neue Regeln für die Einreise in den deutschen Arbeitsmarkt. Noch in dieser Woche will die Koalition ihr Gesetz durch den Bundestag bringen. Darauf hat sie sich verständigt.

Deutschland orientiert sich an klassischen Einwanderungsländern wie Kanada und Australien. Ein Punktesystem soll künftig helfen, die Fachkräfte im Ausland zu identifizieren, die hierzulande gebraucht werden – oft schon heute und nicht erst, wenn die Generation der Babyboomer in wenigen Jahren in den Ruhestand gehen wird. Aber dann umso mehr. Schon jetzt können viele Unternehmen nicht alle offenen Stellen besetzen, weil es an qualifizierten Bewerbern fehlt. Noch diese Woche soll der Bundestag das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschließen, auf das sich die Unterhändler der Koalition verständigt haben. Mit ihm will die Koalition in den internationalen Wettbewerb um Fachkräfte aus aller Welt einsteigen.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Die Einigung enthält eine Reihe von Maßnahmen, die die Hürden für eine qualifizierte Einwanderung in den Arbeitsmarkt senken sollen. Wer sich künftig mit einem Touristenvisum in Deutschland befinden sollte und einen qualifizierten Arbeitsplatz nachweisen kann, soll nicht länger gezwungen werden, in die Heimat zurückzukehren, um von dort das mühsame Einwanderungsprozedere zu durchlaufen. Dieser Spurwechsel entlaste die Behörden, die Kommunen massiv, betonte die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic. Er gebe zudem den Menschen eine Perspektive, die schon in Deutschland seien.