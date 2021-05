Bildnis des Microsoft-Gründers : Wer ist William H. Gates?

Aktualisiert am

New York

Der Microsoft-Gründer hat sich vom rabiaten Unternehmer zum Weltretter verwandelt. Nun wankt die Lichtgestalt, die so viele Gesichter hat.

Bill Gates bei einer Veranstaltung zu Innovation in Afrika im Oktober 2018 in Berlin. Bild: Picture-Alliance

Als im vergangenen Jahr auf Corona-Demonstrationen in Deutschland Schilder und T-Shirts mit der Aufschrift „Gib Gates keine Chance“ auftauchten, war das Anlass für Alarmstimmung in der wohltätigen Stiftung des Microsoft-Mitgründers und seiner Frau. Die Bill & Melinda Gates Foundation wacht sorgsam über den Ruf ihrer Namensgeber. Schließlich bewegt sich das Ehepaar auf der politischen Weltbühne und kultiviert die Nähe zu vielen Regierungschefs, darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. In der Anfangszeit der Corona-Krise gewann William Henry Gates, besser bekannt als Bill, sogar noch an Autorität, weil er schon vor Jahren fast prophetisch vor einer solchen Pandemie gewarnt hatte.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge



Aber dann kamen die Verschwörungstheorien – und Gates wurde als finsterer Strippenzieher hingestellt, der das Virus erschaffen hat und von ihm profitieren will, zum Beispiel, indem er Menschen per Impfung Mikrochips einpflanzt. Auf einmal war er wieder der Schurke, eine Rolle, die er schon früher an der Spitze von Microsoft hatte, als der Konzern immer mächtiger wurde. Durch seine Stiftungsarbeit konnte er die Schurkenrolle weitgehend ablegen.

Die Corona-Schmähungen ließen sich als wirres Zeug kleinreden. Aber wie man heute weiß, wartete schon damals noch eine ganz andere Art von Krisenmanagement auf die Stiftung. Denn offenbar hat Melinda Gates seit einiger Zeit die Scheidung vorbereitet, die Anfang dieses Monats offiziell verkündet wurde. Das Bekanntwerden der Trennungspläne kam einem Beben gleich. Nicht nur stellt sich damit die Frage nach der Zukunft der größten Privatstiftung der Welt. Die Angelegenheit wuchs sich auch umgehend zu einem unappetitlichen Boulevardskandal aus. Es erschienen reihenweise Medienberichte, die das Verhalten von Bill Gates in ein fragwürdiges Licht rückten.

Der Ruf von Bill Gates steht auf dem Spiel

Darin wurden außereheliche Affären und Flirtversuche beschrieben, eine nachsichtige Haltung gegenüber Vorwürfen sexueller Belästigung und – was besonders explosiv ist – die Verbindungen von Gates zu Jeffrey Epstein, dem berüchtigten Finanzmanager und Sexualstraftäter, der sich 2019 im Gefängnis das Leben genommen hat. Es kam auch heraus, dass Microsoft Untersuchungen rund um eine Affäre von Gates mit einer Kollegin durchgeführt hat, inmitten derer er seinen Sitz im Verwaltungsrat aufgab. Die Berichte erschienen teils in hochseriösen Publikationen wie der New York Times und dem Wall Street Journal und erweckten den Anschein einer Kampagne mit dem Kalkül, Gates zu schaden. Sie unterstrichen, dass es hier um viel mehr geht als den gewöhnlichen Rosenkrieg eines Promi-Paares. Der Ruf von Bill Gates als globale Lichtgestalt steht auf dem Spiel.

Wer also ist Bill Gates wirklich? Seine karitative Arbeit hat den 65-Jährigen zu einem bemerkenswerten Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung verholfen. Nach der Gründung von Microsoft 1975 wurde er erst als Wunderkind-Unternehmer und Visionär gefeiert, er sagte früh voraus, dass einmal in jedem Haushalt ein Computer stehen würde. Je mächtiger der Konzern wurde, desto mehr wurde er als Raubein und Monopolist gesehen, der im Wettbewerb vor kaum einem Mittel zurückschreckt.

Dieses Bild festigte sich Ende der neunziger Jahre in einem spektakulären Kartellprozess um den Missbrauch von Marktmacht, in dem zeitweise eine Zerschlagung von Microsoft zur Debatte stand. Gates hinterließ hier in einer berühmten eidesstattlichen Aussage einen katastrophalen Eindruck. Er war herablassend und unkooperativ, unliebsamen Fragen wich er mit pampigen Gegenfragen aus.

Er bestätigte viele der schlimmsten Vorurteile gegen ihn. Verglichen mit seinem staatsmännischen und professoralen Auftreten von heute, wirkte er damals wie eine völlig andere Person. Auch intern bei Microsoft war er als Grobian bekannt, der Mitarbeiter oft abkanzelte, sie hätten das Dümmste gesagt, was er jemals gehört habe.