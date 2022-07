Der unnahbare Finanzminister : Kanzler-Macher, Nein-Sager und Mr. FDP

Nur noch eine Sitzungswoche des Bundestags, dann ist endlich Sommerpause. Dann heiratet der FDP-Politiker quasi öffentlich seine Lebensgefährtin Franca Lehfeldt auf Sylt – um Geld zu sparen, wie er unlängst verriet. Ursprünglich sollte die Party in der Toscana steigen. Doch das war, bevor er Mitglied der Bundesregierung wurde. Für den Wechsel auf die Nordseeinsel entschied man sich, so berichten „Bunte“ und „Bild“, weil die Anreise nach Italien mit den Personenschützern vom Bundeskriminalamt für den Staat zu teuer geworden wäre.



Eine gute Woche darf geflittert werden. Dann geht es zurück ins Laufrad. Lindner gilt als fleißiger Aktenleser, gleichzeitig ist er omnipräsent. Sein Programm allein von dieser Woche könnte bei anderen einen Monat ausfüllen. Er stellt den Haushaltsentwurf vor. Er präsentiert mit seinem Kabinettskollegen und Kumpel Marco Buschmann die Regierungspläne für ein attraktiveres Aktienrecht. Er redet vor Kommunalpolitikern, er fährt zum Niedersächsischen Wirtschaftsrat der CDU nach Hannover. Er streitet sich mit der grünen Umweltministerin Steffi Lemke über das Verbrenner-Aus in Europa. Nebenbei verschickt er unzählige Kurznachrichten, twittert, führt Hintergrundgespräche, versendet Statements an die Agenturen.



Er ist durch und durch Politik-Profi, umgänglich, ansprechbar – und doch irgendwie auch unnahbar. Er lässt kaum jemanden aus dem Berliner Betrieb so richtig an sich ran. Der mittelalte Mann von Anfang vierzig, der in Wermelskirchen groß geworden ist – „einer Kleinstadt im Grünen nordöstlich von Köln“ (Orginalton Lindner) –, spielt im Machtgefüge der Ampelkoalition eine zentrale Rolle. Wie schafft er das? Mit wem kann er? Und mit wem weniger?









Der Neinsager

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Als Finanzminister muss man das Geld zusammenhalten. In den drei Jahren, in denen die Schuldenregel krisenbedingt ausgesetzt war (anfangs aufgrund der Pandemie, später kam Russlands Krieg gegen die Ukraine hinzu), ist dies etwas in Vergessenheit geraten. Auch ließ sich der FDP-Chef in den Koalitionsverhandlungen auf das Geschäft ein, beim Start reichlich vorhandene Kreditermächtigungen, die absehbar aktuell nicht benötigt wurden, zur späteren Verwendung in den Energie- und Klimafonds zu schieben. Die Zeitenwende, die mit dem offenen Krieg in der Ukraine verbunden wird, erforderte eine Stärkung der ausgezehrten Bundeswehr. Auch das läuft am Bundeshaushalt und der Schuldenregel im Grundgesetz vorbei. Es wurde ein Sondervermögen geschaffen, das Grundgesetz extra geändert. Lindner rühmt sich der Vaterschaft dieses Konstrukts.