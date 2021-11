Ampel-Verhandlungen : Wer hat Angst vor Christian Lindner?

In wenigen Tagen sollen die Koalitionsgespräche nach dem ursprünglichen Plan in die entscheidende Phase gehen. Doch sie sind ins Stocken geraten. Das hat auch mit dem Streit ums Finanzressort zu tun.

Kommenden Mittwoch, so lautet offiziell noch immer der Plan, sollen die Koalitionsverhandlungen in ihre entscheidende Phase eintreten. Die sage und schreibe 300 Unterhändler in 22 Arbeitsgruppen wollen bis dahin die Ergebnisse ihrer Beratungen vorlegen, absehbar mit beachtlichen Lücken gerade bei den politisch am meisten umstrittenen Themen. Danach sollen die ­Parteispitzen wieder ran, um Kompromisse an entscheidenden Punkten zu schließen – und, auch das steht dann an, Ressortverteilung und Personalien zu klären.

Vor allem also die Frage, wer dem designierten Kanzler Olaf Scholz von der SPD in seinem bisherigen Amt als Bundesminister der Finanzen nachfolgen darf. Spätestens seit die FDP im fernen Jahr 2009 auf das Ressort verzichtete und stattdessen in der Eurokrise der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble zum heimlichen Vizekanzler avancierte, gilt es als wichtigstes Ressort der Regierung, wichtiger jedenfalls als das Außenamt, das längst im Schatten der Regierungszentrale steht.

In gut zwei Wochen, um den 22. November herum, soll eigentlich alles unter Dach und Fach sein. Nur dann können alle beteiligten Parteien noch rechtzeitig über das Ergebnis befinden, um in der Nikolauswoche den neuen Kanzler zu wählen, die glückliche Amtsübergabe der Vorgängerin zu ermöglichen – und, auch nicht ganz unwichtig, dem neuen Regierungschef Olaf Scholz den ersten Auftritt auf europäischer Bühne zu ermöglichen, beim Brüsseler Gipfel in der Woche danach.

Und wer wird Innenminister?

Kurz vor dem Wochenende haben die Grünen indes Wasser in den Wein gegossen, mit dem Hinweis, die Kompromissfindung sei noch nicht so weit wie gewünscht gediehen. In der Sache hat das vor allem damit zu tun, dass das Leib- und Magenthema der Partei, die Klimapolitik, schon in der Sondierungsvereinbarung vor drei Wochen eher im Ungefähren blieb: kein Datum für den Ausstieg aus Kohleverstromung oder Verbrennungsmotor, dafür ein vages Bekenntnis zum schnelleren Bau von Windrädern oder Stromleitungen, den der Bund gar nicht allein beeinflussen kann. Teilen der grünen Basis und manchen Klimaschützern erschien das allzu vage im Vergleich zu den ziemlich greifbaren Verhandlungserfolgen von SPD oder FDP, ob es nun die Rentengarantie oder der Mindestlohn war, der Verzicht auf höhere Steuern oder das Beibehalten der Schuldenbremse.

Dass allerdings die Grünen darüber so sehr beunruhigt sind, hat mindestens genauso sehr mit der Aussicht auf die Ressortverteilung zu tun. Die Pause, die sich die Regierungspartner in spe zwischen Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen gönnten, hatten FDP-Politiker dazu genutzt, ihren Parteichef als künftigen Finanzminister in Stellung zu bringen. Christian Lindner selbst bewertete das kurz darauf zwar als Fehler (und schweigt seither zu diesem Thema), aber der Vorstoß genügte, um die Grünen zu einer Gegenreaktion zu provozieren: Sie reklamierten das Ressort deutlicher denn je für ihren eigenen Parteichef Robert Habeck.

Leichter ist die Auflösung des Dilemmas dadurch nicht geworden. Öffentlich mag deshalb niemand mehr dar­über reden, aber wenn man sich umhört bei den künftigen Regierungspartnern, gewinnt man doch ein Bild.