Fachkräftemangel : „Wer gut Deutsch spricht, sollte kommen dürfen“

Thomas Liebig findet, Work and Travel könnte ein großes Arbeitskräfteproblem in Deutschland lösen. Bild: Andrew Wheeler/OECD

Herr Liebig, die Ampelregierung plant ein Einwanderungsrecht mit Punktesystem, um in Zeiten zunehmender Personalnot mehr Arbeitskräfte aus aller Welt für Deutschland zu gewinnen. Hat das Aussicht auf Erfolg?

Das Instrument „Punktesystem“ wird in Deutschland immer wieder ins Gespräch gebracht, ist jedoch kein Allheilmittel. Der Grundgedanke ist aber sinnvoll: Deutschland braucht einen Zuführmechanismus für Arbeitsmigration, wie ihn klassische Einwanderungsländer schon lange haben.

Was ist aus Ihrer Sicht ein guter Zuführmechanismus?

Ich denke da vor allem an Modelle wie „Work and Travel“, die zum Beispiel aus Australien und Neuseeland recht bekannt sind: Junge Leute reisen für ein Jahr ins Land und dürfen während dieser Zeit flexibel arbeiten; wenn sie in ländlichen Gebieten arbeiten, dürfen sie sogar häufig zwei Jahre bleiben. Solche Angebote sind nicht nur eine wirksame Werbung und beheben Arbeitskräftemangel in saisonalen Beschäftigungen und in der Gastronomie, sondern sind auch eine zentrale Quelle für die langfristige Fachkräfteeinwanderung. Denn viele durchlaufen anschließend die Auswahlmechanismen für dauerhafte Einwanderung.

Das würden Sie übertragen?

Deutschland hat eine Besonderheit: Potentielle Einwanderer beherrschen seine Sprache wesentlich seltener als Englisch. Daher sollte man „Work and Travel“ um den Baustein „Learn“ ergänzen, also Deutschlernen – gekoppelt mit einem breiten Angebot an Sprachförderung. Solche Programme bauen entscheidende Hürden auf dem Weg zur Einwanderung ab. Wenn Teilnehmer während dieser Zeit ein bestimmtes Sprachniveau erreichen und ein Arbeitsplatzangebot haben, dürfen sie bleiben. Andere nehmen Erfahrungen und Kontakte mit. Und falls sich die Frage nach Auswanderung für sie später einmal stellt, ist ihnen Deutschland schon vertraut.

Vom Punktesystem halten Sie weniger?

Auch das kann eine hilfreiche Rolle spielen – vor allem als sichtbares Signal für einen Neubeginn der Einwanderungspolitik. Und der ist nötig, wenn man bedenkt, wie stark die Zahl der Arbeitskräfte in Deutschland durch den demographischen Wandel sinken wird. Man sollte das Instrument aber nicht zum Patentrezept stilisieren, denn es kommt stark auf die Detailregelungen an. Der Vorteil von Punktesystemen ist, dass sie flexible Anforderungsprofile abbilden können: Die einen Kandidaten schaffen die Mindestpunktzahl vielleicht deshalb, weil sie gut qualifiziert sind und Arbeitserfahrung haben. Andere schaffen sie, weil sie jung sind und schon gut Deutsch sprechen.

Und was spricht dagegen, so etwas in Deutschland einzuführen?



Es ginge auch einfacher. Das Erlernen der deutschen Sprache ist so anspruchsvoll, dass man eigentlich gleich sagen kann: Wer gut Deutsch spricht und nicht schon auf die Rente zugeht, ist auf jeden Fall willkommen. Einen besseren Nachweis für hohe Motivation und gute Integrationsaussichten – in Arbeitsmarkt wie Gesellschaft – gibt es kaum. Und für alle übrigen Interessenten bietet sich ja die schon bestehende erste Säule der Erwerbsmigration an: die Einwanderung, für die man vorab einen Arbeitsvertrag in Aussicht haben und je nach Beruf Qualifikationsnachweise liefern muss, wobei auch hier Erleichterungen gerade bei der Anerkennung hilfreich wären.



Was lässt sich von Kanada lernen, das häufig als Musterbeispiel angeführt wird?



Wer sich das kanadische Einwanderungsrecht genauer ansieht, stellt fest, dass es viel komplexer ist als das bestehende deutsche System. Das gilt spätestens seit einer Reform von 2015, durch die das vorherige Punktesystem durch ein zweistufiges Auswahlverfahren ersetzt wurde. Vor allem eines macht Kanada aber sehr gut: Es stellt sich geschickt als attraktives Land mit transparenten Chancen dar, und alle staatlichen Stellen, die in diesem Prozess mitwirken, sind auf die Fachkräfteeinwanderung ausgerichtet – mit entsprechender Infrastruktur auch in den Botschaften der wichtigsten Ursprungsländer. Es gibt einen weiteren wichtigen Punkt: Wer die Kriterien erfüllt, erhält nicht nur umgehend einen Daueraufenthalt, sondern auch die Sicherheit, dass Lebenspartner und Kinder ebenso willkommen sind. Auch das verdient in Deutschland Beachtung.

Ein oft beklagtes Problem sind zähe Visaverfahren und schwerfällige Abläufe bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen. Sehen Sie weitere?

Mehr zum Thema 1/ In Berlin wird es vorerst keinen Volksentscheid über einen Modellversuch für ein bedingungsloses Grundeinkommen geben

Deutschland kann mehr dafür tun, dass Menschen schon in ihren Heimatländern Zugang zur deutschen Sprache finden. Interesse für die deutsche Sprache zu wecken und Sprachkenntnisse zu belohnen sollte ohnehin Leitgedanke jeder Reform sein. Das vor noch nicht allzu langer Zeit prägende Selbstbild von einem Land, das ausländische Fachkräfte nur in begründungspflichtigen Einzelfällen hereinlässt, wäre inzwischen völlig realitätsfern.

Das Gespräch führte Dietrich Creutzburg.