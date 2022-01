Insolvente MV-Werften-Gruppe : Nichts als Hoffnung

„Na, haben wir da nicht ein tolles Schiff gebaut?“ ruft es von irgendwo ganz oben. Es ist ein Mitarbeiter der Werft, der offenbar stolz ist auf das, was er mit seinen Kollegen geschaffen hat, dieses fröhlich bunt bemalte Kreuzfahrtschiff namens Global 1, das jetzt so oft in den Medien zu sehen war, wenn auch im wenig fröhlichen Kontext: Immer ging es um den Überlebenskampf der MV Werften-Gruppe, seit drei Wochen um die Insolvenz. Der unbekannte Rufer ist gut zu hören, weil es ansonsten total still ist in dieser Halle. Es geht nicht weiter mit dem Bau, weil unklar ist, ob das 342 Meter lange Schiff je einen Käufer finden wird. Über 1,5 Milliarden Euro betrug der Auftragswert, zu 72 Prozent ist das Schiff fertig. Und doch ist alles vielleicht nur noch Schrott wert.

Ein Kunde ist noch nicht gefunden, andere Aufträge gibt es nicht – weil gar nie welche gesucht wurden. Für Christoph Morgen, den das Amtsgericht Schwerin zum vorläufigen Insolvenzverwalter berufen hat, war das eine Überraschung. Die Gutachten der Wirtschaftsprüfer von EY, die er in den Unterlagen der MV Werften fand, sind aber eindeutig: „Geplant war eine solvente Liquidation“, erklärt Morgen. Schritt für Schritt sollten die Werftenstandorte geschlossen werden, nachdem sie ihre Aufträge abgearbeitet hatten. Die Werftmitarbeiter, die am 10. Juli 2021 der „Crystal Endeavor“ hinterherwinkten, als diese von Stralsund in Richtung Island auf ihre erste Reise geschickt wurden, waren da schon ihren Job los. 650 Mitarbeiter hatten ein paar Tage zuvor ihre Kündigung erhalten.

Die Liquidation sei ein „normales Muster“

Das wusste auch Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, als sie zwei Wochen zuvor das Schiff getauft hatte und diese Feier als „Zeichen des Aufbruchs“ bezeichnete: „Unsere Werften sind innovativ und leistungsstark, mit hochmotivierten Fachkräften und Jahrzehnte langem Know-how.“ Erst kurz zuvor, im Juni 2021; war das Rettungspaket für die MV Werften geschnürt worden, das den Weg frei machte für Kredite durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds für Corona-geschädigte Unternehmen – und Teil der Vereinbarung war der Abbau von 650 der damals fast 3000 Stellen.

Betriebsräte und Gewerkschafter hatten dem Paket zugestimmt, eine Transfergesellschaft sollte den gekündigten Werftmitarbeitern neue Perspektiven verschaffen. Der damalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier verbreitete Optimismus. Das Unternehmen könne nun auch neue Aufträge einwerben, sagte er. Und Carsten Haake, Geschäftsführer der MV Werften, bekräftigte, man bemühe sich um die Finanzierung weiterer Schiffbauprojekte. Mittlerweile klingt das anders: „Die Unterstützung des Bundes war an die Liquidation geknüpft“, erklärt Haake im Gespräch mit der FAZ und betont: „Das ist ein ganz normales Muster.“

Verabredet war, dass die Global 2 in Rostock-Warnemünde weitergebaut werden könnte, falls sich dafür die Möglichkeit ergibt. In diesem zweiten Exemplar der ursprünglich als Serie geplanten „Global Dream“-Schiffe stecken zwar auch schon 300 Millionen Euro Kapital, aber der Baufortschritt liegt erst bei 18 Prozent. „In dieser Konfiguration kann man keine neuen Aufträge akquirieren“, fasst Haake heute seine Sicht auf die Entwicklung zusammen.

Die Verhandlungen liefen nicht glatt

Fest vereinbart war auch die nächste Entlassungswelle. Die Namenslisten waren im Dezember 2021 schon fertig. Am 3. Januar verweigerte der Geschäftsführer dann aber die Unterschrift unter den Plan – weil nicht genug Geld da war für die Finanzierung der Transfergesellschaft. Nur mit diesem Schritt aber hätte der Wirtschaftsstabilisierungsfonds die nächste Tranche frei gegeben. Derweil liefen die Telefone heiß zwischen Wismar und Schwerin und Bonn, zwischen Deutschland und Malaysia.

Schlüsselfigur in Asien war Lim Kok Thay, Kopf des Genting-Konzerns, der 2017 die MV Werften gekauft hatte. Mit 60 Millionen Euro Eigenanteil hätte der 70 Jahre alte Unternehmer den Weg frei machen können für weitere 600 Millionen Euro Finanzmittel aus dem deutschen Staatssäckel. Weil diese Zusage nicht kam, waren die MV Werften endgültig zahlungsunfähig und beantragten am 10. Januar Insolvenz. Gut eine Woche später beantragte auch Genting für einen Großteil des Konzerns Insolvenz – und schob die Schuld an den eigenen Liquiditätsproblemen den deutschen Verhandlungspartnern in die Schuhe.