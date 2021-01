Vor der Amtsübergabe : Wer auf Trumps Begnadigung hofft

Aktualisiert am

Trumps Amtszeit endet am Mittwoch, das Bild zeigt ihn im Juni 2020 während er die Air Force One betritt. Bild: AFP

Niemand steht über dem Gesetz, es sei denn der amerikanische Präsident hievt ihn darüber. Amerikanische Präsidenten dürfen Begnadigungen erteilen. Sie nutzten das Privileg mal mehr und mal weniger und nach unterschiedlichen Kriterien.

Donald Trump will in seinen letzten beiden Amtstagen nach Medienberichten rund 100 Leute begnadigen. Wenn seine bisherigen Gnadenakte ein Hinweis sind, dann können nun Leute darauf hoffen, die seine politischen Überzeugungen teilen oder ihm geholfen haben, Präsident zu werden. Von Strafen befreit hat Trump seine ehemaligen Berater Paul Manafort, Roger Stone und Michael Flynn. Auch dem Vater seines Schwiegersohns Jared Kushner wurde Gnade zuteil.

Dazu kommen auffällig viele ertappte Steuerhinterziehen. Und schließlich komplettieren Soldaten und Söldner die Liste, die für die Erschießung oder Misshandlung von afghanische Zivilisten verurteilt worden waren, während sie in rechten Medien zu Helden stilisiert wurden.

Die „New York Times“ berichtet nun von zahlreichen Versuchen interessierter Kreise, sich Begnadigungen zu kaufen. Das Begnadigungsprivileg des Präsidenten kennt wenige legale Beschränkungen. Eine Ausnahme bleibt, dass er sich nicht bestechen lassen darf. Tatsächlich gibt es auch keinen Hinweis, dass Trump sich für Begnadigungen bezahlen ließ.

Rudy Giuliani auch?

Nicht verboten ist allerdings bezahlter Lobbyismus. Und dieses Geschäft scheint zu wuchern. Überführte Straftäter und ihre Sympathisanten bezahlen Lobbyisten, die dem Präsidenten ihren Fall zu Gehör bringen. Für diese Praxis gibt es Belege.

Brett Tolman, Rechtsanwalt und ehemaliger Staatsanwalt in Utah, wirbt auf seiner Website mit genau dieser Dienstleistung. Tatsächlich erwähnt das Weiße Haus Tolmans Mitwirkung an der Begnadigung von Charles Kushner, was nur deshalb irritiert, weil sein Sohn Jared Kushner den Fall schon vorgebracht haben dürfte. Die „New York Times“ zitiert allerdings einen Mandanten Tolmans, der die Begnadigung seines Sohnes erwirken wollte. Er lobte Tolmans Dienste.