Hightech : Wenn sich die Computer selbst programmieren können

Im Oktober 1968 trafen sich in Garmisch 60 führende Forscher aus allen Mitgliedstaaten der Nato, um die Antwort auf eine Frage zu finden: Wie lässt sich Software rasch und gut entwickeln? Die Militärs hatten hohes Interesse an dem Thema, steckten mit ihren Programmierern aber in einer Sackgasse. Sie suchten Hilfe, schließlich sahen sie in den riesigen Rechenschränken eine künftige Waffe im Kalten Krieg.

Computer waren da noch keine drei Jahrzehnte alt. Mitte der 1930er Jahre hatte der englische Logiker Alan Turing mathematische Modelle für eine selbst rechnende Maschine entwickelt. Gleichzeitig bastelte in Berlin der junge Konrad Zuse mit Laubsäge, Zollstock und Geld der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt am ersten Computer der Welt. 1941 war er fertig. Im selben Jahr nahmen die Amerikaner ihren Eniac- und die Briten den Colossus-Computer in Betrieb. Nach dem Krieg veränderten Rechner die Welt.