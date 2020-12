Niedrige Zahlen : Corona-Vorsicht hilft gegen Grippe

Wegen der Corona-Krise scheint die Grippesaison in dieser Saison milder zuzuschlagen als sonst. Politik und Medizin führen das auf zweierlei zurück: die höhere Zahl an Impfungen und die größeren Hygieneanstrengungen wegen Corona. Als Grippesaison gilt die Zeit zwischen der vierzigsten Kalenderwoche des eines Jahres und der zwanzigsten des Folgejahres. Sie reicht diesmal vom 28. September bis zum 23. Mai. Seit Beginn wurden dem Robert-Koch-Institut nur 174 labordiagnostisch bestätigte Influenza-Fälle gemeldet. In der gleichen Zeit des Vorjahrs seien es achtmal so viele gewesen, teilt das RKI mit.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin F.A.Z.

Die Ansteckung schwankt von Jahr zu Jahr, auch erfassen die RKI-Daten nur einen Teil der Fälle. Aber derzeit sind die Zahlen auffällig geringer als früher. In den vergangenen fünf Jahren hatten sich zur gleichen Zeit im Durchschnitt 790 Personen angesteckt, viereinhalbmal so viele wie diesmal. Zuletzt war die Zahl 2014 niedriger als jetzt. Zu den schweren Verläufen und den Todesopfern gibt es bisher keine präzisen Angaben, doch wurden in der laufenden Saison 40 Prozent der Fälle ins Krankenhaus gebracht.