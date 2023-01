Großer Frust bei Ärzten : Diese Praxis bleibt heute leider geschlossen

Viel Arbeit, aber keine angemessene Vergütung: Die niedergelassenen Ärzte in Deutschland beklagen sich. Nun drohen sie sogar damit, die Versorgung einzuschränken. Was ist da los?

Khaled Abou Lebdi kann dieser Tage endlich mal wieder etwas durchatmen. Gut drei Monate herrschte in der Gemeinschaftspraxis des Kinderarztes im nordrhein-westfälischen Heinsberg der Ausnahmezustand. „Corona, die Grippewelle, das RS-Virus, da kam alles zusammen“, sagt er. Teilweise untersuchten seine Kollegin und er 160 Patienten am Tag – in normalen Zeiten sind es weniger als 90.

Britta Beeger Redakteurin in der Wirtschaft und zuständig für „Die Lounge“. Folgen Ich folge

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Wer krank ist, kann kommen: So lautet das Prinzip in Lebdis Praxis. „Dazu sind wir verpflichtet“, sagt er. Auch, wenn er dann statt um 18 Uhr erst um 19 Uhr mit der Sprechstunde durch ist. Das Problem ist nur, dass sich die Mehrarbeit für den 54-Jährigen finanziell kaum lohnt. Denn wenn der Andrang sehr groß ist, so wie in den vergangenen Wochen, bekommt er die Behandlungen von einem gewissen Punkt an nur noch zum Teil vergütet. Oder, wie Lebdi sagt, seine Arbeit wird dann automatisch schlechter bezahlt.