Merz-Niederlage : Wenden sich die Unternehmer jetzt von der CDU ab?

Es ist eine Woche im Zeichen des Machtwechsels – nicht nur in Amerika, auch in Deutschland, genauer gesagt: in der CDU. Vor sieben Tagen hat sich Armin Laschet in der Stichwahl gegen Friedrich Merz durchgesetzt, der in den Wochen zuvor als der sichere Sieger durch die Lande gezogen war, zumindest in der eigenen Wahrnehmung. Aber auch für viele Parteifreunde war der Sauerländer die Lichtgestalt, die für das steht, was die CDU in mehr als 15 Jahren Regierungszeit von Angela Merkel verloren hat: ein Konservativer mit klarer Kante für die Marktwirtschaft.

Doch kann man damit heute noch Wähler begeistern? Dass er Wahlen gewinnen kann, hat nicht Merz, sondern der neue CDU-Vorsitzende Laschet in Nordrhein-Westfalen bewiesen. Er hat das Stammland der SPD erobert und regiert dort seit 2017 mit der FDP. Nicht zuletzt deshalb hat er im Wettbewerb um den Parteivorsitz gesiegt. Die Delegierten hatten die realen Machtoptionen stärker im Blick als die Basis. Lässt es sich auf die einfache Formel verkürzen: Gewonnen hat der Kandidat des Kopfes gegen den Kandidaten der Herzen?

Wer mit Leuten aus der Partei spricht, merkt bald, so einfach ist die Sache nicht mit Kopf und Herz. Es geht auch um eine schlechte Rede, die der begnadete Rhetoriker Merz wieder einmal abgeliefert hat, als es für ihn um sehr viel ging, und eine sehr gute Rede von Laschet. Und es geht um die Geschichte und Geschichten, um Erwartungen und Persönlichkeiten. Mit seinem Vorstoß nach der Niederlage, ihn mitten in der Pandemie und wenige Monate vor der Bundestagswahl anstelle von Peter Altmaier zum Wirtschaftsminister zu machen, hat Merz jene bestätigt, die seine politischen und strategischen Fähigkeiten und seine charakterliche Eignung schon länger kritisch sehen. Selbst seine Anhänger waren irritiert.

Können die Unternehmer mit Laschet leben?

Laschet versprach ungeachtet des unmoralischen Angebots gleich nach seiner Wahl, er wolle „die Themen bearbeiten, die Friedrich Merz uns ins Stammbuch schreibt“. Wie beurteilen Unternehmer aus der CDU die Lage der Partei nach der Niederlage des Wirtschaftsmannes? War er überhaupt ihr unangefochtener Kandidat? Können sie mit Laschet an der Spitze ihrer Partei leben? Astrid Hamker, Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrats, weiß, wie viele Unions-nahe Unternehmer ticken. „Die Enttäuschung über die Niederlage von Merz ist viel größer als in Hamburg 2018“, sagt sie. „Er ist Hoffnungsträger und Symbolfigur für Wirtschaftskompetenz – die er im Gegensatz zu fast allen anderen, die in der CDU-Spitze Wirtschaftspolitik machen, auch in der freien Wirtschaft erfolgreich bewiesen hat.“

Hamker ist hart in ihrer Analyse: „Das Verhältnis der CDU zu ihren Unternehmern, besonders zum Mittelstand, ist gestört, weil die Partei ihren Markenkern in der ,Groko‘ aufgeweicht hat. Zum Markenkern, zur DNA der CDU, gehörte immer die Wirtschaftspolitik. Ludwig Erhard in Sonntagsreden zu beschwören reicht nicht“, sagt die Gesellschafterin der Piepenbrock-Gruppe, die als beratendes Mitglied auch im CDU-Bundesvorstand sitzt. „Das Corona-Management verstärkt die Unzufriedenheit der Unternehmer mit der Bundesregierung und der CDU, weil bei ihnen ungeachtet des nötigen Gesundheitsschutzes der Eindruck entsteht, dass diese Krise instrumentalisiert wird, um Ideen aus der Schublade zu holen, die man immer schon durchsetzen wollte.“ Das Thema Homeoffice ist für sie das beste Beispiel, wie versucht wird, die Wirtschaft zu bevormunden. „Alle Unternehmer sind im Stress, vielen reißt jetzt der Geduldsfaden.“