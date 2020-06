Videogipfel der EU-Chefs : Wem der milliardenschwere Corona-Aufbaufonds hilft

Die EU-Chefs verhandeln am Freitag über die Verteilung von Milliarden. Umstritten ist beinahe alles. Die zentrale Frage aber stellt kaum jemand: Was hat das Wiederaufbaupaket mit der Corona-Krise zu tun? Betroffene Regionen profitieren zwar – andere aber noch viel mehr.

Die EU-Chefs stecken in einem Dilemma, wenn sie an diesem Freitag auf einem Videogipfel die Verhandlungen über das Corona-Wiederaufbaupaket beginnen. Einerseits müssen sie sich schnell einigen, wenn das Paket einen Effekt auf die Konjunktur haben soll. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach am Donnerstag von einer Einigung vor der Sommerpause. Andererseits füllten die Fragen der Staaten zu dem 750-Milliarden-Euro-Paket von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach der ersten Aussprache der zuständigen EU-Botschafter allein 32 Seiten.

Umstritten ist beinahe alles, wie Ratspräsident Charles Michel in seinem Einladungsschreiben zum Gipfel zugestand: die Höhe, die Dauer, die Verteilung, der Anteil von nicht rückzahlbaren Zuschüssen und Krediten, die Frage der Konditionen und deren Kontrolle sowie die Höhe und Struktur des EU-Haushalts 2021 bis 2027, auf dem das Wiederaufbaupaket aufsetzt. Die zentrale Frage aber stellt kaum jemand: Was hat das Wiederaufbaupaket eigentlich mit der Corona-Krise zu tun? Handelt es sich am Ende nur um einen „EU-Haushalt 2.0“?

Merkel betonte im Bundestag am Donnerstag unmissverständlich, das Paket solle die am stärksten von der Pandemie getroffenen Regionen mit Investitionen in ihre Zukunftsfähigkeit unterstützen. So zielgerichtet aber ist der Kommissionsvorschlag gar nicht. Im Gegenteil: Die von der Krise betroffenen Regionen profitieren zwar, andere aber noch viel mehr. Schon bei der Vorstellung des Pakets fiel auf, dass das sowohl gesundheitlich als auch ökonomisch gering betroffene Polen nach Italien und Spanien ein Hauptgewinner ist. Inzwischen haben sich etwa die Brüsseler Denkfabrik Bruegel oder das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) die Mittelverteilung genauer angeguckt. Die Ergebnisse sind ähnlich: Es profitieren vor allem die wirtschaftlich schwachen Länder Osteuropas.

Italien bekommt 86 Milliarden

Setzt man die Höhe der geplanten Zuschüsse ins Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, fließt das meiste Geld nach Berechnungen von Bruegel nach Bulgarien (16 Prozent), vor Kroatien (15) und Griechenland (14). Frankreich bekommt zwar 43 Milliarden. Das sind aber nur 2 Prozent der Wirtschaftsleistung. Es steht damit kaum besser da als Deutschland, dessen 34 Milliarden Euro 1 Prozent entsprechen. Italien bekommt mit 86 Milliarden Euro 5 Prozent seiner Wirtschaftsleistung, Spanien mit 81 Milliarden Euro 7 Prozent und Polen mit 38 Milliarden Euro 8 Prozent. Die Folgen der Corona-Krise spielen keine Rolle: Sie hat Frankreich und Rumänien vergleichbar stark getroffen; während Frankreich aber Zuschüsse von 2 Prozent der Wirtschaftsleistung erhält, bekommt Rumänien 10 Prozent.

Ein ähnliches Bild ergibt die Studie des IW, die die Zuschüsse ins Verhältnis zur Wirtschaftsentwicklung seit dem Ausbruch der Krise setzt. Bulgarien bleibt Hauptgewinner, nun aber vor Kroatien, Polen, Rumänien und Lettland. Die bulgarische Wirtschaft dürfte in diesem Jahr 7 Prozent schrumpfen, dem stehen Transfers von 15 Prozent der Wirtschaftsleistung gegenüber. Das Land „gewinnt“ also rund 8 Prozentpunkte. Am schlechtesten steht Irland da, gefolgt von Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland, die alle viel weniger Geld bekommen, als sie im Zuge der Corona-Krise verlieren. Kurz: Das Wiederaufbaupaket gleicht nicht primär die wirtschaftlichen Folgen der Krise aus, es hilft den schwachen Staaten. Es geht mehr um eine Umverteilung von Wohlstand, wie sie im EU-Haushalt seit jeher üblich ist.

Angelegt ist das in den Verteilungsschlüsseln für die diversen Programme des Wiederaufbaupakets. So will die Kommission die Mittel aus dem Wiederaufbaufonds, der den Kern des Gesamtpakets bildet, abhängig von der Bevölkerungsgröße, der Wirtschaftskraft und der durchschnittlichen Arbeitslosigkeit der Jahre 2015 bis 2019 verteilen. Einen Krisen-Faktor gibt es nicht. „Wir können nicht warten, bis wir konkrete Zahlen zur Krise haben“, heißt es in der Bundesregierung. Man kann auch argumentieren, dass die zentrale Antwort der EU auf die Wirtschaftskrise die Stärkung des Binnenmarkts ist und dafür ein Krisen-Faktor irrelevant ist. Das passt aber nicht zu den Aussagen Merkels oder von der Leyens, es gehe darum, den von der Pandemie geplagten Staaten zu helfen. Immerhin bringt die Bundesregierung eine Revisionsklausel in Spiel, um die Verteilung der Hilfe zur Not neu auszurichten.

Das Paket enthält gleich mehrere Elemente

An der Struktur des Wiederaufbaupakets aber rüttelt die Bundesregierung nicht. Dabei enthält das Paket jenseits des Wiederaufbaufonds gleich mehrere Elemente, die mit der Corona-Krise nichts zu tun haben: die Aufstockung der EU-Strukturfonds, der Agrarmittel und des Klimaanpassungsfonds um jeweils zweistellige Milliardensummen. Niederländische Diplomaten würden diese Posten deshalb gerne streichen.

Aber nicht nur Vertreter der „sparsamen vier“ Staaten sehen sie kritisch. „Senden wir mit mehr Geld für Struktur- und Agrarhilfen nicht das falsche Signal?“, fragt Lucas Guttenberg von der Denkfabrik Jacques Delors Centre. Das sei schließlich kein Geld, um eine schnelle Erholung anzustoßen. Die zuständige Regionalkommissarin Elisa Ferreira hält dem entgegen, die Strukturhilfen hätten den großen Vorteil, dass sie schnell abfließen könnten.

Genau das ist Voraussetzung dafür, wenn von dem Wiederaufbaupaket ein Impuls für die Konjunktur ausgehen soll. Aber auch das leistet das Paket nur bedingt. Der Großteil der Zuschüsse aus dem EU-Wiederaufbaufonds soll erst nach 2022 abfließen. Das liegt auch daran, dass sich viele Mitgliedstaaten traditionell schwertun, das Geld aus Brüssel abzurufen und sinnvoll auszugeben.