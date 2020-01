VW-Chef im F.A.Z.-Gespräch : „Ich wünsche mir eine höhere CO2-Steuer“

Aktualisiert am

Herbert Diess hält den Preis für Kohlendioxid in Deutschland für zu niedrig. In Davos spricht er über Trump, Greta – und seine persönliche Klimabilanz.

Herr Diess, nach seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat der amerikanische Präsident Donald Trump eine Gruppe von Konzernchefs zum Dinner geladen. Auch Sie waren unter den Teilnehmern. Am nächsten Tag hat er dann Europa wieder mit Strafzöllen gedroht. Wie beunruhigt sind Sie?

Mit der Neuausrichtung der amerikanischen Handelspolitik befassen wir uns ja schon seit zwei Jahren. Bislang konnten wir die Importzölle vermeiden. Wir haben auch viel getan: Wir investieren in den Vereinigten Staaten eine Menge Geld, allein 800 Millionen Dollar in unser Werk in Chattanooga. Wir meinen, die Trump-Regierung honoriert das. Ich hatte hierzu mehrere Gespräche mit dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer. Wir erfüllen die Erwartungen.