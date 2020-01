BCG-Chef Rich Lesser : „Die Jungen müssen uns Druck machen“

Herr Lesser, sind Sie ein Sozialist?

Nein (lacht). Wie kommen Sie darauf?

Weil Sie zusammen mit rund 200 der größten amerikanischen Unternehmen vergangenen Sommer dem sogenannten Shareholder Value abgeschworen und einen breiteren, an der sozialen Verantwortung orientierten Ansatz als Leitbild unternehmerischen Handelns formuliert haben. Der liberale Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman hat einst die Gewinnmaximierung als einzigen Auftrag des Managements definiert, alles was sich an einem gesellschaftlichen Gemeinwohl orientiert war für ihn mehr oder weniger Sozialismus.

Ich glaube weiterhin an die Kraft freier Märkte. Und ich bin überzeugt, dass man langfristig den größten Wert für ein Unternehmen und seine Eigentümer erzielt, wenn man berücksichtigt, dass es verschiedene Stakeholder gibt. Unser Statement baute eigentlich auf dem auf, was einige Unternehmen für sich schon formuliert hatten. Es bedeutet auch nicht, sich zwischen den beiden Ansätzen zu entscheiden, sondern beide Gruppen für seine Entscheidungen zu berücksichtigen.