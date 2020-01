Unternehmen und Klimaschutz : Alles öko

Vor einem Jahr in Davos: Greta Thunberg trägt ihr Streik-Plakat zum Weltwirtschaftsforum. Was folgt, ist eine Weltkarriere. Bild: EPA

So viel Grün war lange nicht. Bevor die globale Wirtschaftselite am Montag in den Schweizer Bergen eintrifft, ist das Thema in Davos bereits gesetzt: Wie haltet ihr es mit dem Klimaschutz? Um diese Frage kommen die 3000 Top-Manager und Staatenlenker nicht herum, ob sie nun im Privatjet oder in der Luxuslimousine anreisen: Klimaschutz ist Trumpf. An mehr oder minder bedrohlichen Szenarien zur Erderwärmung ist kein Mangel.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z. Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z. Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Zur Einstimmung setzt das World Economic Forum (WEF), traditionell mit dem Finger am Puls der Zeit, schon mal den Ton. Bis zum Jahr 2050, so fordern die Davos-Veranstalter, sollen sämtliche Konzerne klimaneutral wirtschaften. Die gesamte Weltwirtschaft hänge am Tropf der Umwelt, heißt es in einer WEF-Studie. 44Billionen Dollar an ökonomischer Wertschöpfung sind demnach direkt oder indirekt von einer intakten Natur abhängig.

Das wirkt. Kein Manager kann es sich noch erlauben, den „Fridays for Future“-Protest als Panikmache abzutun. Lieber beißen sich die Wirtschaftsführer auf die Zunge, als ein scharfes Wort gegen Greta zu verlieren. Die Grenzen zum Öko-Populismus sind fließend. Die Anliegen der Jugend seien „wichtig und ernst zu nehmen“, das hat sich als Sprachregel festgesetzt. Wer ausschert, wird mit öffentlicher Ächtung bestraft. Potentielle „Täter“ sind die Unternehmer aus Sicht der Aktivisten heute sowieso.

Vor einem Jahr noch stieg Greta Thunberg in Davos aus dem Zug als eine 16 Jahre alte schwedische Aktivistin mit radikalen Ansichten, eine Schülerin, die sich scheinbar in den Kreis der Mächtigen verirrt hat, um denen ihr „I want you to panic“ entgegenzuschleudern. Binnen zwölf Monaten schaffte sie, worum sie die Marketingabteilungen sämtlicher Weltkonzerne beneiden: Greta avancierte zur globalen Marke, wirkungsmächtig bis in die hintersten Winkel des Planeten.

Keine Frage, das Thema Klima ist heiß. So heiß, dass sich selbst erfahrene Industriekapitäne wie Siemens-Chef Joe Kaeser daran die Finger verbrennen. Aus einem lächerlich kleinen Auftrag zum Bau von Signalanlagen in Australien, zu errichten entlang einer Zugstrecke zu einer Kohlemine, geriet der Konzern in ein PR-Desaster. Eine veritable Führungskrise setzt es in München obendrein. Der „perfekte Sturm“, kommentiert die „Börsenzeitung“ ohne jede Schadenfreude.

„Wie viel Wachstum sind wir bereit zu opfern?“

Reihum beschwören die Manager nun die heile Umwelt, als spielte alles andere plötzlich keine Rolle mehr: Gewinn, Aktienkurs, Marktanteile, Verantwortung für die Mitarbeiter. Aus der Öko-Nische erwuchs ein Diktat, dem sich – zumindest in der Rhetorik – alle unterwerfen. Etwas anderes ist es, den Worten auch Taten folgen zu lassen. Dazu später mehr.

Vorneweg marschiert, einmal mehr, der mächtigste Investor der Welt: Larry Fink, Gründer und Chef des Vermögensverwalters Blackrock, der in einem Brief an die wichtigsten Konzernchefs der Welt die Wirtschaft zur Umkehr mahnt. Auf Einladung der Deutschen Bank wird Fink auf einem Podium in Davos mit Bayer-Chef Werner Baumann, aufgefallen durch die Übernahme des umstrittenen Monsanto-Konzerns, die Bewahrung der Natur beschwören. Damit steht fest: Das Thema hat die Erzkapitalisten erreicht. „Mit jedem Tage, an dem die Menschheit so weiterwirtschaftet wie bisher, werden die Folgekosten steigen.“ So redet heute nicht der Greenpeace-Recke, nein, das sind die Worte von Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, der gelobt, einen „substantiellen Teil“ seines Kreditportfolios zur Finanzierung nachhaltiger Produkte bereitzustellen.