Gentiloni beim WEF : „Die Liebesaffäre zwischen Geld- und Finanzpolitik ist vorüber“

Die Finanzpolitik sieht sich vor großen Herausforderungen. In den vergangenen Jahren sind die in vielen Ländern ohnehin schon hohen Schulden gewachsen. Mit der Inflation hat sich die Lage insgesamt verschärft, auch wenn sich mit der Geldentwertung auch der Realwert der Schulden reduziert. Gleichzeitig steigen mit höheren Zinsen auch die Zinskosten für die Staaten; zudem stellt sich die Frage nach der Zusammenarbeit von Geldpolitik und Finanzpolitik in einer Zeit, in der sich die Zentralbanken erstmals seit Jahrzehnten wieder mit sehr hohen Inflationsraten konfrontiert sehen.

Gerald Braunberger Herausgeber. Folgen Ich folge

Gita Gopinath, die frühere Chefvolkswirtin und heutige stellvertretende Generaldirektorin des Internationalen Währungsfonds, sieht die Finanzpolitik vor allem mit drei Aufgaben konfrontiert, die nicht notwendigerweise leicht in Einklang zu bekommen sind. Erstens dürften die Staaten keine expansive Finanzpolitik betreiben, die der Geldpolitik die Inflationsbekämpfung erschwere, sagte Gopinath auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Gleichzeitig müssten die Regierungen aber auch in der Lage sein, von wirtschaftlichen Schocks wie starken Lebensmittel- und Energiepreiserhöhungen betroffene Bevölkerungsschichten finanziell zu unterstützen. Drittens benötigten die Regierungen mittelfristige Strategien, um hohe Verschuldungsquoten, gemeint ist das Verhältnis von Staatsschulden zu Bruttoinlandsprodukt, zu reduzieren.

Konflikte zwischen Geld- und Finanzpolitik

In Davos äußerte der Ökonom Raghuram Rajan erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Finanzpolitik, diese Aufgaben zu erfüllen. Für den Fall, dass die Zentralbanken noch längere Zeit gegen die Inflation ankämpfen müssten, sieht er die Gefahr von Konflikten zwischen Geld- und Finanzpolitik. Rajan ist Professor in Chicago, aber als ehemaliger Chefvolkswirt des Währungsfonds und Gouverneur der indischen Zentralbank kennt er auch das Politikgeschäft. Rajan sieht jenseits der Notwendigkeit des Staates, in Krisen eine aktive Finanzpolitik zu betreiben, starke Anreize für Regierungen, auch jenseits von Krisen permanent zu viel Geld auszugeben. Die Frakturen in demokratischen Gesellschaften veranlassten Regierungen unterschiedlicher Couleur, Konflikte durch das Verteilen von Geld einzudämmen.

Mehr zum Thema 1/

„Die Liebesaffäre zwischen Geld- und Finanzpolitik ist vorüber“, konzedierte Paolo Gentiloni, der EU-Kommissar für Wirtschaft und Währung. Da neben Schwellen- und Entwicklungsländern vor allem Europa vom starken Anstieg der Energiepreise betroffen sei, habe die Finanzpolitik in der Europäischen Union helfend eingreifen müssen. Allerdings seien die Hilfen zu großflächig, und sie dürften auch nicht ewig weiterlaufen. Eine rechtzeitige Anpassung sei notwendig, aber es sei für die Europäische Kommission leicht, den Mitgliedsstaaten solche Anpassungen zu empfehlen: „Sie müssen von nationalen Regierungen umgesetzt werden, und das ist nicht immer leicht.“

Europa benötigt nach Ansicht Gentilonis zudem deutlich mehr staatliche Investitionen. Notwendig seien sie unter anderem zur Bewältigung der grünen Transformation. Sie verringere auch die Anfälligkeit für starke Steigerungen von Preisen für fossile Energien. Rajan wiederum sieht die Gefahr, dass Regierungen mit Verweis auf die Unterstützung strategisch wichtiger Industrien Gelder zur Unterstützung von Wirtschaftszweigen ausgeben, deren strategische Bedeutung hinterfragt werden könne.