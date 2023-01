Weltwirtschaftsforum in Davos : Eine Welt voller Brüche im Blick

Von diesem Montag an treffen sich wieder Wirtschaftsführer und Politiker in Davos. Das Treffen verändert nicht die Welt. Aber die Teilnehmer können dort viel über sie lernen.

Viele Menschen können schlecht mit Unsicherheit umgehen, weil sie Unsicherheit vor allem als Bedrohung wahrnehmen. Ebenso tun sich viele Menschen in einer Welt schwer, in der sich sehr unterschiedliche Herausforderungen stellen, zu deren Beantwortung ein simples Schwarz-Weiß-Denken nicht ausreicht. Wo Komplexität dominiert, ist es daher nicht weit bis zu nicht selten abwegigem Verschwörungsgeraune.

Dem Davoser Weltwirtschaftsforum, das selbst immer wieder im Zentrum obskurer Verschwörungserzählungen steht, wird man nicht den guten Willen abstreiten können, auf komplizierte Fragen adäquate Antworten zu suchen. Doch so wenig, wie aus Graubünden heraus finstere Mächte die Welt lenken, kann das Treffen Lösungen für die drängenden Fragen der Zeit offenbaren.

Das Weltwirtschaftsforum ist und bleibt in erster Linie ein in seiner Art einzigartiger Netzwerkevent für die wirtschaftlichen Eliten der Welt, zu denen im Laufe der Jahrzehnte neben politischen Eliten und Vertretern von Medien auch Gäste aus anderen Bereichen der Gesellschaften getreten sind. Finanziert wird Davos nach wie vor überwiegend von Unternehmen, deren Topmanagement nicht in die Schweiz reist, um sich dort – von wem auch immer – indoktrinieren zu lassen, sondern um Kontakte zu aktuellen und potentiellen Kunden und zu Vertretern der Politik aus den unterschiedlichsten Ländern in der Hoffnung auf gute Geschäfte zu suchen.

Zahlreiche interessante Menschen binnen kurzer Zeit treffen

Das Geschäftsmodell ist einfach: In Davos kann man innerhalb weniger Tage auf kurzen Wegen zahlreiche interessante Menschen treffen, denen man ansonsten selten bis nie oder nur mit erheblichem zeitlichen Aufwand begegnen dürfte. Das letztjährige Treffen, das außer der Reihe im Frühjahr stattfand und durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine geprägt war, erwies sich in dieser Hinsicht als lehrreich.

Einprägsam erläuterten dort Staats- und Regierungschefs aus dem Baltikum und aus Polen die militärische und politische Dimension des Krieges aus ihrer Sicht, während Vertreter aus Schwellen- und Entwicklungsländern nicht weniger eindringlich ihre Sicht der wirtschaftlichen Folgen des Krieges für ihre Bevölkerungen schilderten.

Auch in einer immer digitaleren Welt betrachten viele Entscheidungsträger den zumindest gelegentlichen persönlichen Kontakt als unersetzbar. Daher dürfte die Idee, für Vertreter der unterschiedlichsten Wirtschaftsbranchen einmal im Jahr eine global ausgerichtete mehrtägige Veranstaltung zu organisieren, auch in Zukunft attraktiv bleiben.

Andererseits braucht die globale Geschäftswelt nicht drei, zumal ziemlich teure, Veranstaltungen à la Davos im Jahr. Daher fehlt es bis heute an einer wirklichen Konkurrenz für das Weltwirtschaftsforum. Eine langjähriger Teilnehmer hat das Sentiment einmal mit den Schlusszeilen des Songs „Hotel California“ von den Eagles zusammengefasst: „Du kannst auschecken, wann immer Du willst, doch Du kannst niemals wirklich gehen.“

Brüche, die letztlich Großtrends sind

In diesem Jahr hat das Weltwirtschaftsforum die aktuellen Brüche in der Welt zum Leitthema erklärt. Was hier als Brüche bezeichnet wird, sind letztlich Großtrends, die sich seit vielen Jahren beobachten lassen. Die digitale Revolution besitzt das Potential, die Welt vielleicht nicht in Jahren, aber doch in Jahrzehnten möglicherweise ebenso stark zu verändern wie seinerzeit die industrielle Revolution. Der Klimawandel wird an Be­deutung gewinnen, müsste aber unter anderem dringend in Ländern be­kämpft werden, die sich dies nicht leisten können.

In vielen reichen und manchen nicht so reichen Ländern wird die Alterung der Gesellschaften erhebliche wirtschaftliche und soziale He­rausforderungen stellen, zumal al­ternde Gesellschaften eine Tendenz haben, Politiker zu wählen, die einen dringend notwendigen Wandel eher bremsen. In zahlreichen eher ärmeren Ländern hingegen wächst die Be­völkerung weiterhin deutlich, aber die wirtschaftlichen Chancen werden vielerorts nicht genutzt. Die politische Unruhe ist vor allem eine Folge dieser Großtrends, nicht aber ihre Ursache.

Die wirtschaftlichen Eliten unserer Tage sind geprägt durch Beratungsunternehmen, die ihre Eleven in die Schaltzentralen zahlreicher Kon­zerne entsandt haben. Diese Ma­nager beherrschen das ABC der Be­triebsoptimierung und der Börsenwertsteigerung. Doch das Interesse an den möglichen politischen Folgen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Umbrüche erscheint noch steigerungsfähig. Auch darüber könnte in den kommenden Tagen in Davos gesprochen werden.