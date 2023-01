Weltwirtschaftsforum : Digitalisierung? Um Gottes Willen!

Reisen nach Davos sind voller Ambivalenz. Seit Jahren dominieren Technikthemen das Programm. In diversen Diskussionsveranstaltungen dreht es sich darum, ob und wenn ja auf welchem Weg die Herausforderungen der Welt durch den Einsatz innovativer Technologien gelöst werden können.

Und selbstverständlich ist eine, vielleicht sogar die Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels Innovation. Vielleicht gelingt es, mit Künstlicher Intelligenz Verfahren und Abläufe in Wirtschaft und Alltag so zu optimieren, dass viel weniger Kohlendioxid (CO 2 ) ausgestoßen wird. Möglich, dass Quantencomputer, die in diesem Jahr ein wichtiges Thema in Davos sein werden, dazu ebenfalls viel beitragen können.

So war es immer; aber in der öffentlichen Wahrnehmung stand und steht Davos immer für den Umgang mit der gerade aktuellen Krise: Was sagt der amerikanische Präsident? Der chinesische Kollege? Der Kanzler? Oder auch: Die Notenbankpräsidenten?

Kurzfristige Probleme gehen vor

Und selbst irgendwann in der Mitte des vergangenen Jahrzehnts, in einem Jahr, in dem es gar keine echte Krise gab, konnte man im Konferenzzentrum von Davos ein Gespräch führen, das alles sagt über die Aufmerksamkeit von Menschen und dem Interesse an langfristigen Problemlösungen gegenüber Antworten auf kurzfristige Schwierigkeiten.

Gewartet wurde auf Einlass, sprechen sollte Bundeskanzlerin Angela Merkel. In der Warteschlange stand der Vorstandsvorsitzende eines der größten deutschen Industriekonzerne: „Ach hallo, Sie wissen doch bestimmt, worüber sie reden will?“ „Ja, heute ist ihr die Digitalisierung der Wirtschaft ein großes Anliegen.“ „Um Gottes Willen. Ich hatte gedacht, sie sagt etwas zu…“ „Aber ist Ihnen die Digitalisierung nicht wichtig?“ „Doch, doch, natürlich.“

Das ist schon eine Weile her, aber der Dialog beschreibt die Gedankenwelt vieler deutscher Manager – und Politiker – auch einige Jahre später immer noch recht gut. Dazu reicht ein Blick zurück in den vergangenen Spätherbst, als die Bundesregierung die Einführung des geplanten zentralen Digitalisierungsbudgets schlicht verschoben hat.

„Die Digitalisierung Deutschlands wird – wieder einmal – ausgesetzt“, schrieb daraufhin die Expertenkommission Forschung und Innovation. Damit fehlten der Umsetzung der erst im vorangegangenen August beschlossenen Digitalstrategie die notwendigen Mittel und das dringend notwendige Signal zum Aufbruch. „Die in der Digitalstrategie ohnehin schon sehr ambitionierte Verpflichtung, den umfangreichen Zielkatalog im Wesentlichen bis zum Ende der Legislatur, also bis 2025, umzusetzen, wird damit uneinlösbar.“

Ein verheerendes Zeugnis

Das Zeugnis, das die Fachleute Deutschland in der Digitalisierung ausstellen, fällt verheerend aus. In der Robotik und in der Künstlichen Intelligenz seien in Deutschland entscheidende Neuentwicklungen verschlafen worden. Die Exportnation Deutschland riskiere, nicht mehr nur internationale Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen zu verlieren, sondern zunehmend auch ihre technologische Souveränität. Deutschland fehle die Zeit, um die Digitalisierung noch weiter aufzuschieben.