Siemens-Chef Roland Busch : „Die Welt ist nicht so schwarz, wie sie gemalt wird“

Der Siemens-Vorstandsvorsitzende Roland Busch über die Lehren aus Davos, die Systemrivalen Amerika und China – und ein Rennen in der Digitalisierung, das Deutschland und Europa mal gewinnen könnten.

Roland Busch in der Siemens-Zentrale in München Bild: Dominik Gierke

Herr Busch, der Krieg in der Ukraine, Inflation, Lieferkettenprobleme, Klimawandel – die großen Themen der Zeit haben das Weltwirtschaftsforum in Davos bestimmt. Wie herausfordernd wird das Jahr 2023 aus Ihrer Sicht?

Sicherlich, es gibt große Herausforderungen. Meine Wahrnehmung ist aber, dass die Welt nicht so schwarz ist, wie sie oft gemalt wird. Das sehen auch viele meiner Gesprächspartner so. Die Einschätzung entspricht unserem starken Wachstumsausblick von 6 bis 9 Prozent für Siemens im Geschäftsjahr 2023. Unser Auftragsbestand ist auf Rekordniveau, die Liefer- und Logistikketten erholen sich langsam, und selbst die Chipindustrie ist auf einem guten Weg. Das gibt schon Grund zum Optimismus.

Sind wir Deutschen zu skeptisch?

Ja, wir haben eine Neigung dazu. Wenn es Risiken und Chancen bei Veränderungen gibt, sehen wir zunächst die Risiken, während andere sagen: Lass uns die Gelegenheit nutzen. Kritisch zu sein ist per se nicht schlecht, weil es manchen Fehler verhindert. Aber in der heutigen Welt mit den rasanten Veränderungen ist es häufig der bessere Weg, erst mal loszulaufen, anstatt sich in den Keller zu reden und sich dann wieder herauszuarbeiten. Ich würde mir oft mehr Mut wünschen.

Wundert Sie das, nach drei Ausnahmejahren mit Pandemie und Energiekrise?

Nein, sicher nicht. Aber schauen Sie mal, was vor einem halben Jahr alles drohte von kalten Wohnungen bis zum Blackout. Nichts davon ist glücklicherweise passiert. Das hat die Politik in Summe sehr gut gemanagt, auch wenn im Rückblick einzelne Maßnahmen immer diskutiert werden können. Aber es war sehr richtig, so entschlossen zu handeln, statt sehenden Auges gegen die Wand zu fahren.

Der chinesische Vizepräsident hat in Davos Signale der Wiederannäherung gesendet. Hat die Globalisierung doch noch eine Chance?

Ich habe die Globalisierung nie aufgegeben. Sie wird und muss nur anders aussehen, als wir sie kennen. Diversifizierung und Resilienz werden eine weitaus größere Rolle spielen. China hat einen riesengroßen Markt, der weiter wachsen wird. Das Land versucht, seine Stärken auszubauen, so wie wir das auch tun müssen. Das große Thema ist der Wettbewerb zwischen den Großmächten USA und China: Wer hat militärisch, politisch, wirtschaftlich die Nase vorn. Wir in Europa müssen schauen, wo unser Platz ist.

Aber Chinas Regierung ist zunehmend rigide und hat das Land abgeschottet.

Das sehe ich wirtschaftlich nicht, weil sich China das nicht leisten kann. Kein Land auf der Erde kann heute allein Halbleiter produzieren, ohne die wiederum eine moderne Wirtschaft nicht funktioniert. Statt uns zu sehr in die Systemdiskussion zu vertiefen, sollten wir lieber unsere Hausaufgaben machen.

Sie rechnen also mit einem Comeback Chinas in die Weltwirtschaft, wenn Covid überstanden ist?

Ja, wir hoffen, dass die aktuelle Infektionswelle möglichst wenig Opfer für China bedeutet. Wenn so ein Virus auf eine relative ungeschützte Bevölkerung trifft, kann es sich exponentiell schnell verbreiten. Schätzungen zufolge wird die Pandemie China rund 2,5 Prozent Wachstum kosten. Danach kann China im Laufe des Jahres wieder zurück ins Spiel kommen. Das wäre für die Weltwirtschaft eine gute Nachricht.

Indien gilt mal wieder als neuer Hoffnungsträger. Sie haben gerade von dort einen gewaltigen Auftrag für 1200 Lokomotiven bekommen. Wie stehen die Chancen, dass das Land sein Potential ausschöpft?

Ich denke, gut. Die Regierung vergibt solche Aufträge wie an uns mittlerweile innerhalb eines halben Jahres. Das ist wirklich zügig. Die Investitionen in Infrastruktur und nachhaltige Technologien sind hoch. Indien profitiert ganz eindeutig vom Trend zur Diversifizierung der Lieferketten. Es ist vielleicht noch zu früh zu sagen, dass Indien die nächste große Wirtschaftsmacht wird. Aber die Chancen standen zumindest noch nie so gut wie heute.