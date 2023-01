Olaf Scholz in Davos : „Die Zukunft gehört allein erneuerbaren Energien“

Bundeskanzler Olaf Scholz hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos die Vereinbarkeit der grünen Transformation mit der Bewahrung Deutschlands als bedeutender Industrienation beteuert. „Ob Sie Wirtschaftsführer oder Klimaaktivist sind, ob ein Spezialist für Sicherheitspolitik oder ein Investor – es ist nun für jeden von uns kristallklar, dass die Zukunft allein erneuerbaren Energien gehört“, sagte Scholz. „Aus Kostengründen, aus Umweltgründen, aus Sicherheitsgründen und weil erneuerbare Energien langfristig die höchsten Renditen versprechen.“ Bis zum Jahr 2030 würden allein in Deutschland rund 400 Milliarden Euro in Erneuerbare investiert.

Die deutsche Industrie benötige indessen nicht nur Strom, sondern auch Wasserstoff, der eine bedeutende Rolle spielen könne: „Europa ist Weltmarktführer bei Patenten auf Wasserstoff. Und eine von zehn Anwendungen in der Welt stammt aus Deutschland.“

„Boom bei der Elektrolyse“

Deutschland werde bei Wasserstoff Partnerschaften in der Welt anstreben. Solange die Mengen klein und die Preise hoch seien, werde der Staat die Preise auf ein für die Industrie attraktives Niveau drücken. „Unser Ziel ist nichts anderes als ein Boom bei der Elektrolyse“, sagte Scholz. In Deutschland, in Europa und in der Welt müsse Energie erschwinglich sein. Vor allem an die Schwellen- und Entwicklungsländer gewandt sagte Scholz, der Bezug von Flüssiggas durch Deutschland müsse nicht zu einer Knappheit auf dem Weltmarkt führen.

Der Bundeskanzler widersprach dem Eindruck, der Erfolg der deutschen Industrie habe in der Vergangenheit wesentlich im Bezug billigen Gases aus Russland bestanden, das in Deutschland in energieintensiven Branchen wie Aluminium, Zement und Rohstahl verwendet worden sei. Die Energiepreise seien in Deutschland auch vor dem russischen Krieg gegen die Ukraine nicht die niedrigsten gewesen. „Dennoch war und ist Deutschland wettbewerbsfähig“, versicherte Scholz. Der deutsche Wirtschaftserfolg beruhe nicht zuletzt auf hoch spezialisierten und technologieintensiven Industrieprodukten.

Scholz sprach sich für die Bewahrung des Freihandels aus. Den in Europa auch sehr kritisch betrachteten „Inflation Reduction Act“ der Vereinigten Staaten, der staatliche Gelder über 370 Milliarden Dollar für Investitionen in erneuerbare Energien und klimafreundliche Produkte vorsieht, begrüßte er als eine Maßnahme zugunsten des Klimas. Allerdings dürften daraus keine Benachteiligungen für europäische Unternehmen entstehen. „Als Europäische Union sprechen wir mit unseren amerikanischen Freunden darüber“, sagte Scholz. Aber Europa müsse dessen ungeachtet bessere Bedingungen für Investitionen bieten.