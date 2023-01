SAP-Chef Christian Klein : „Ein Subventionskrieg bringt nichts“

Aktualisiert am

SAP-Chef Christian Klein fährt dieses Jahr mit dem Zug zum Weltwirtschaftsforum nach Davos. Im Interview spricht er über den Nutzen des Treffens, veraltete Software an Schulen und das große Ziel, zum Amazon der Industrie zu werden.

Herr Klein, alle Welt redet von Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Ist es noch zeitgemäß, Tausende Menschen für eine Woche zum Weltwirtschaftsforum in die Alpen zu karren?

Sven Astheimer Verantwortlicher Redakteur für die Unternehmensberichterstattung. Folgen Ich folge



Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Mainz. Folgen Ich folge

Ich bin überzeugt, dass man bei diesen gewaltigen Herausforderungen nur mit direktem, persönlichem Austausch weiterkommt. Auch wenn die Pandemie gezeigt hat, dass wir vieles virtuell machen können.

Und dafür müssen wirklich viele Teilnehmer per Flugzeug und Hubschrauber eingeflogen werden?

Also ich fahre mit dem Zug.

In Davos gibt es nicht einmal eine gemeinsame Abschlusserklärung wie auf vielen internationalen Konferenzen – was immer die auch wert sein mögen. Wozu also das Ganze?

Dort kommen Politiker, Wissenschaftler, Manager und Vertreter aus der Zivilgesellschaft zusammen. Und wir unterhalten uns doch nicht über die schönen Berge, sondern diskutieren inhaltlich. Da geht es zur Sache, und ich nehme da immer einiges mit.

Was denn konkret?

Nehmen Sie das Panel zur Messbarkeit der Nachhaltigkeitskriterien ESG. Da sind mehr als 100 Topunternehmen aus aller Welt vertreten, und es geht darum, wie wir in dieser wichtigen Frage Standards schaffen. Sonst taugt das nämlich alles nichts. Und einiges ist in unsere Produkte von SAP schon eingeflossen. Darin liegt für mich der Sinn von Davos: Ideen mitnehmen und zu Hause umsetzen. Wenn man die Erwartung hat, dass dort in einer Woche alle Probleme der Welt gelöst werden, dann wird das natürlich scheitern.

Ist es für Manager nicht einfach praktisch, wenn man in einer Woche so viele Kunden und Partner treffen kann wie sonst in einem halben Jahr?

Also wenn ich die alle einzeln besuchen würde in aller Welt, wäre das von der CO 2 -Bilanz mit Sicherheit weniger nachhaltig. Aber generell mache ich meine eigentlichen Kundentermine außerhalb des Forums. Wenn ich mir meinen Terminkalender für diese Woche anschaue, dann geht es sehr stark um den Austausch zum Thema Lieferketten, geopolitische Spannungen, Inflation und Rezession. Und für uns als Technologieunternehmen steht natürlich die Digitalisierung immer oben auf der Agenda.

Wo stehen wir in Deutschland und Europa bei der Digitalisierung?

Unser größter Einzelmarkt sind die USA, und deshalb sitze ich am Business Round Table der Wirtschaft mit führenden Politikern. Ich kann nur sagen: Wir Europäer müssen wirklich achtgeben, wenn ich mir etwa das 400 Milliarden Dollar schwere Subventionsprogramm „Inflation reduction act“ anschaue. In Amerika spielt Technologie eine Hauptrolle.

Hierzulande nicht?

Hier geht es derzeit sehr stark um die hohen Energiepreise oder die Mobilitätswende. Aber was alle vereint, ist doch die Digitalisierung. Deshalb müssen wir auf dem Gebiet deutlich mehr Tempo machen.

Die Bundesregierung hat doch gerade den Neustart der Digitalisierung ausgerufen. Reicht Ihnen das nicht?

Ich hatte mich ja vor der Wahl für ein Digitalministerium starkgemacht. Hier steht uns zu oft der Föderalismus im Weg. Wenn in den USA Apple, Google und Amazon Erleichterungen für die Einwanderung von Fachkräften oder die Digitalisierung fordern, dann passiert etwas. In der EU haben wir 27 Einzelstaaten, von denen jeder seine eigene Cloud aufbauen will, jeder den Datenschutz anders interpretiert oder sein eigenes digitales Bildungsprogramm macht. Warum schaffen wir nicht eine digitale Plattform, auf der wir etwa junge arbeitssuchende Europäer mit dem riesigen Bedarf nach IT-Kräften zusammenbringen und qualifizieren?

Sagen Sie uns den Grund.