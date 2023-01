Satya Nadella in Davos : Der Microsoft-Chef versteht die Kartellwächter nicht

Der Microsoft-Vorstandsvorsitzende Satya Nadella hat die Kartellbehörden am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos scharf für ihren Umgang mit der angestrebten Übernahme des Spieleherstellers Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar kritisiert. Die Aktionäre von Activision Blizzard hatten dem Kauf schon im April des vergangenen Jahres mit überwältigender Mehrheit zugestimmt. Doch die amerikanische Kartellbehörde Federal Trade Commission (FTC) hat Klage eingereicht, um den Kauf zu verhindern. Sie befürchtet, dass die Konsolidierung der beiden Unternehmen den Wettbewerb auf dem Markt behindert. Auch von der Europäischen Kartellbehörde kommt inzwischen wohl Gegenwind.

Für Nadella ist das nicht nachvollziehbar: „Wenn der viertgrößte Anbieter auf dem Markt ein wenig Inhalt dazubekommt, wo ist das Problem? Wenn man an die Stärken des Wettbewerbs glaubt, muss man für dieses Geschäft sein“, ist Nadella überzeugt. Für ihn sei es „unverständlich“, wie kurzsichtig die Kartellwächter mit Blick auf Activision Blizzard mit dem Thema Wettbewerb umgingen.

Wenn das Geschäft genehmigt wird, hat Microsoft zugestimmt, den Spieleproduzenten für 95 Dollar je Aktie zu kaufen, was einem Aufschlag von etwa 25 Prozent auf den aktuellen Aktienkurs entspricht. Der Aktienkurs von Activision Blizzard stieg nach der Ankündigung der Übernahme vor fast exakt einem Jahr sprunghaft, erreichte seinen Höchststand bei rund 80 Dollar, wird seit Mitte August aber durchgehend unter dieser Marke gehandelt. Die Aktie notiert derzeit leicht über dem Niveau kurz vor der Ankündigung der FTC-Klage am 8. Dezember des vergangenen Jahres.

Wachstumstreiber Künstliche Intelligenz

Für solche und weitere Übernahmen kann Microsoft auf einen Liquiditätsbestand von mehr als 100 Milliarden Dollar zurückgreifen, um sich durch Zukäufe auf die weiter schnell verändernde Welt in der Informationstechnologie einzustellen. Als großen Wachstumstreiber für die Zukunft sieht Nadella primär die Künstliche Intelligenz (KI). „Wenn Mobile und Cloud das letzte große Ding waren, wird KI das nächste sein”, hatte Nadella kurz vor dem Weltwirtschaftsforum dem amerikanischen Fernsehsender CNBC gesagt. Man stehe da jetzt dort, wo Mobile und Cloud in den Jahren 2007 und 2008 waren. Auf einer Veranstaltung des „Wall Street Journal“ verwies Nadella in Davos nun vor allem auf den KI-Chatbot ChatGPT. Zuletzt gab es Gerüchte, wonach Microsoft den Dienst in seine Suchmaschine Bing integrieren möchte und dafür angeblich 10 Milliarden Dollar ausgeben will. Diese Gerüchte ließ Nadella unkommentiert.

Allerdings verwies Microsofts Vorstandsvorsitzender auf die große Bedeutung, die dem Programm schon jetzt zukomme. Und die Weiterentwicklung der Fähigkeiten gehe in einem zügigen Tempo voran. Schon jetzt werde KI auch von Programmierern angenommen: Namhafte Softwareentwickler sprächen sogar schon von einem Anteil von bis zu 80 Prozent, der im sogenannten Coding von Künstlicher Intelligenz übernommen werden könne. Sicher sei: Arbeit auf allen Ebenen könne durch KI transformiert werden, so Nadella, gerade auch für Arbeiter, die unmittelbar in der Produktion eingesetzt seien, ergäben sich dadurch Möglichkeiten, die bisher zu sehr übersehen würden.

In jedem Fall sei es für alle Arbeitnehmer hilfreich, die Möglichkeiten, die die ChatGPT-Programme für zur Verbesserung der Produktivität der eigenen Arbeit böten, so intensiv wie möglich auszuprobieren und dann auch zu nutzen. Mit Blick auf die Produktivitätsentwicklung und die Inflation sei es ohnehin gut, dass es nun eine Technik gebe, von der man hoffen könne, dass sie die Produktivität deutlich verbessere. Alle Beobachter sind sich vor diesem Hintergrund sicher, dass Nadella die Algorithmen in die existierenden Produkte seines Konzerns integrieren will.

ChatGPT eröffne aber auch Möglichkeiten in der Bildung („Ein individueller Mathelehrer für jeden Schüler“), oder für den Zugang etwa der Landbevölkerung in Indien zu den Dienstleistungen des Staates, weil die entsprechenden Dokumente von der KI im Auftrag des ChatGPT-Nutzers ausgefüllt werden könnten. Dabei könne der Algorithmus sogar diverse indische Dialekte verarbeiten.