WEF-Chef Klaus Schwab : Der ewige Globalisierer

Am interessantesten wäre es natürlich, wenn Klaus Schwab, der Gründer und Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, den Teilnehmern in den Schweizer Bergen das Geheimnis der ewigen Jugend verraten würde. Schwab wird am 30. März 85 Jahre alt und hat sich, so der Eindruck, in den vergangenen Jahren kaum verändert oder sichtbar an Fitness eingebüßt. Am Tag vor der offiziellen Eröffnung des diesjährigen Jahrestreffens des Davoser Forums sitzt Schwab entspannt in der Arvenstube des Morosani Posthotels und plaudert über das, was ihn mit der holzvertäfelten Gaststube verbindet.

Diese Gespräche in kleinerer Runde sind seine Stärke, sie waren es immer, in einer Mischung aus Zurückhaltung und Neugierde setzt er mit seinen Fragen und seinem Erfahrungsschatz die richtigen Themen, um ein Austausch im Wortsinn zustande zu bringen. Insofern sind die Davos-Momente gewiss nicht seine etwas hölzernen Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs auf großer Bühne, sondern das Prinzip Arvenstube: Seine Hochzeit hat er hier gefeiert, vor 52 Jahren, und mit Nelson Mandela hat er hier auch schon zusammengesessen.