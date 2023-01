Der Kanzler in Davos : Chefverkäufer Olaf Scholz

Der Bundeskanzler hat in Davos um Investitionen in Deutschland geworben. Den Worten müssen Taten folgen – gerade auch in Berlin.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos in erster Linie als Verkäufer der Meriten der deutschen Wirtschaft und des deutschen Wirtschaftsmodells präsentiert. Alle anderen Themen, darunter auch der Krieg in der Ukraine, spielten eine deutlich geringere Rolle in seinen Ausführungen.

Die Gelegenheit war nicht schlecht gewählt. Seit dem Kriegsausbruch wird die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft im Ausland wesentlich weniger günstig eingeschätzt als zuvor. Ein Teil des Respekts, dessen sich vor allem die deutsche Industrie erfreute, ist verloren gegangen. Namhafte Medien in der englischsprachigen Welt haben die Möglichkeit einer Deindustrialisierung Deutschlands thematisiert. Und die deutsche Energiepolitik ist im Ausland ohnehin nicht erklärbar.

Viel privates Kapital

Die Botschaft des Kanzlers lautete: Die grüne Transformation gefährdet nicht die industrielle Basis, sie schafft im Gegenteil langfristig die Voraussetzung für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, und sie bietet zahlreiche vielversprechende Investitionsmöglichkeiten. Ob dies so kommt, wird sich zeigen; der unausweichliche Wandel der deutschen Industrie wird zahlreiche Verlierer kennen.

Aber ein in der Debatte über die grüne Transformation häufig unterschätztes Thema ist der erhebliche Investitionsbedarf, der die Bereitstellung umfangreicher privater Kapitalien erfordert. Schon heute haben Kapitalgeber in der Welt mehrere Billionen Dollar in nachhaltige Anlagen investiert – und wer sich in Davos ein wenig umhört, erkennt ein weiterhin starkes Interesse von Kapitalgebern an nachhaltigen Projekten.

Scholz war nicht der erste Staats- oder Regierungschef, der in Davos für Investitionen in seinem Land warb. Worte allein reichen aber nicht aus. Für solche Investitionen bedarf es nicht zuletzt attraktiver Rahmenbedingungen. Hier bleibt der Bedarf an Verbesserungen in Deutschland ganz erheblich. Den Worten müssen Taten folgen.