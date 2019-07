Weltüberlastungstag : Deutschland geht schlecht mit Ressourcen um

Die Welt lebt jetzt auf Pump: Die natürlichen Ressourcen werden immer knapper. Deswegen sollen sie in einen Kreislauf gebracht werden – was in Deutschland noch nicht gut klappt, zeigt eine neue Studie.

Diese Studie dürfte Fridays for Future-Anhänger und Klimaschützer aufhorchen lassen: „Deutschland auf dem Weg zur Circular Economy“ untersucht zwölf europäische Länder, in denen eine Kreislaufwirtschaft entwickelt oder eingeführt wurde. Dadurch sollen sich Handlungsempfehlungen für Deutschland ableiten lassen. Kreislaufwirtschaft bedeutet im Kern, dass Materialien und Stoffe immer wieder verwendet werden und so in einen Kreislauf geraten. Müllberge – wie in Indonesien und China – sollen so verringert und Ressourcen nachhaltiger eingesetzt werden.

Initiiert wurde die Studie von der unabhängigen Organisation „Circular Economy Initiative“ unter Führung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (Acatech). Sie soll vorbereitend für andere Studien sein, ist also eine Grundlage für weitergehende Untersuchungen. Für Deutschland liest sich das Ergebnis zwischen den Zeilen eher nüchtern: Zwar werde das Konzept einer Kreislaufwirtschaft zunehmend als wichtig erachtet, doch sei man hierzulande noch ganz am Anfang. „Bisher wurden viele Dinge angestoßen, die in die richtige Richtung gehen, aber das ist noch nicht effizient genug“, sagt Reinhard Hüttl, Vorsitzender der Circular Economy Initiative und Vizepräsident der Acatech.

Seit 2012 gibt es das „Kreislaufwirtschaftsgesetz“, das die natürlichen Ressourcen schützen soll. In Deutschland ist der durchschnittliche ökologische Fußabdruck derzeit doppelt so hoch wie der internationale Durchschnitt: 9,6 Tonnen CO2 verbrauchen die Deutschen pro Jahr. Wenn sich das nicht ändert, wird Deutschland die selbstgesteckten Klimaziele für 2030 nicht erreichen. Für 2020 werden um acht Prozent verfehlt werden.

Die Studie ist am Montag passend zum „Earth Overshoot Day“, also zum weltweiten „Erdüberlastungstag“, erschienen. Rechnerisch gesehen sind seit gestern alle natürlichen, nachwachsenden Ressourcen des Planeten für dieses Jahr aufgebraucht. Dazu gehören etwa Holz, Fischbestände und Ackerland. Man könnte auch sagen, dass die Erde von nun an ökologisch auf Pump lebt.

Ins Leben gerufen wurde der Aktionstag von der Organisation „Global Footprint Network“ mit dem Ziel, den Menschen die Begrenztheit der Ressourcen bewusst zu machen. Noch nie wurde der Überlastungszeitpunkt so früh erreicht wie dieses Jahr. In Deutschland war dieser Tag sogar schon im Mai – wenn alle Menschen so leben würden wie die Deutschen, würden wir demnach drei Erden brauchen.

Schon länger werden die Industrienationen, allen voran Deutschland, als „Wegwerfgesellschaft“ bezeichnet. „Die Art, wie wir als Gesellschaft produzieren und konsumieren, geht zulasten von Mensch und Umwelt“, sagt auch Hüttl. Deswegen müssten Energiekreisläufe optimiert und ökologisch geschlossen werden. Am Beispiel der Autoindustrie müssten sich die Industrien beispielsweise untereinander verständigen, welche Materialien wiederverwendet werden können. „Wir haben nur diesen einen Planeten, der hat enorme Ressourcen – aber alle Ressourcen sind endlich“, sagt der Acatech-Vorsitzende.

„Schuldzuweisungen sind nicht hilfreich“

In Deutschland habe man zwar schon länger darauf Wert gelegt, weniger Ressourcen zu nutzen, so Hüttl. Aber sie wirklich in einen Kreislauf zu bringen sei hierzulande Neuland. Andere Länder sind dagegen schon weiter. Dort kamen die Impulse für eine Veränderung aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, zeigt die Studie. In den Niederlanden war das Parlament ausschlaggebend, in Slowenien eine gemeinnützige Organisation und in Luxemburg einzelne Unternehmen. Die Ziele dahinter: Wettbewerbsfähig bleiben oder unabhängig von Ressourcen anderer Länder werden. Aber auch der Klimaschutz motiviert manche Länder, eine „Circular Economy“ zu entwickeln.

Eine Entwicklung in Deutschland sei nur Schritt für Schritt möglich, sagt Hüttl. „Schuldzuweisungen sind dabei nicht hilfreich.“ Die Initiative versucht, ökonomische und ökologische Interessen zu vereinen. „Wir bringen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammen, um technische Entwicklungen als auch gesellschaftliche Dynamiken Rechnung zu tragen“, sagt Thomas Weber der andere Vorsitzende der „Circular Economy“-Initiative und ebenfalls Vizepräsident der Acatech.

Durch Fridays for Future Rückenwind

So unterstützen auch viele große Unternehmen die Initiative: Siemens, BMW, Daimler und die Deutsche Post, um nur einige zu nennen. Aber auch die Naturschutzorganisation WWF oder das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (BMWF) finden sich in der Liste.

In Deutschland herrsche momentan großes Verständnis für eine nachhaltigere Lebensweise, so Hüttl. „Durch Klimabewegungen wie Fridays for Future haben wir starken Rückenwind in der Gesellschaft.“ Das sei insgesamt eine große Motivation – nur fehle es an einer gesamtwirtschaftlichen Umsetzung. „Wir müssen die Entwicklung von 'gut gemeint' zu 'gut gemacht' hinkriegen“, sagt Reinhard Hüttl.