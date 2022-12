Artenvielfalt : Weltnaturgipfel einigt sich auf Abschlusserklärung

Nach rund zweiwöchigen Verhandlungen haben sich die Teilnehmer des Weltnaturgipfels im kanadischen Montreal am Montag auf eine Abschlusserklärung geeinigt. Darin stellen sich die rund 200 Staaten unter anderem das Ziel, mindestens 30 Prozent der Land- und Meeresflächen bis 2030 unter Schutz zu stellen (30x30). Außerdem wollen sie mehr Geld für den Schutz der Artenvielfalt ausgeben.

Nach der Verabschiedung brach bei der Plenarsitzung im Kongresszentrum in Montreal, die zuvor immer wieder zeitlich nach hinten verschoben worden war, Jubel aus. Organisatoren, Wissenschaftler und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen hatten gehofft, dass noch ein richtungsweisendes Abkommen für den Artenschutz verabschiedet werden kann.

„Auch wenn nicht alle Erwartungen an das neue Abkommen erfüllt werden konnten, bieten die verabschiedeten Ziele jetzt die große Chance, die so dringend notwendige Trendwende zur Bewältigung der Biodiversitätskrise einzuleiten und damit die Lebensgrundlagen heutiger und zukünftiger Generationen zu sichern“, sagte Georg Schwede von der Campaign for Nature, der die Verhandlungen vor Ort beobachtet hat. Das Abkommen habe zudem das Potential, die Rechte indigener Völker und lokaler Gemeinschaften mit der Umsetzung von 30x30 und anderer Ziele zu stärken. Dies wäre ein Paradigmenwechsel für den Schutz der Natur.

Der 15. Weltnaturgipfel, der auch unter dem Kürzel COP15 läuft, hätte ursprünglich schon 2020 in China stattfinden sollen, wurde dann aber wegen der anhaltenden pandemischen Lage dort verschoben und zerteilt. Der erste Verhandlungsteil fand im vergangenen Oktober hauptsächlich online im chinesischen Kunming statt.