Klimawandel und Gipfeltreffen : Therapiesitzung statt Weltrettung

Am Sonntag beginnt die Weltklimakonferenz in Ägypten. Die Erwartungen sind gering: Statt um große Ziele geht es um Schadensbegrenzung.

Die Dimensionen sind gigantisch: Mehr als 40.000 Teilnehmer, darunter rund 100 Staats- und Regierungschefs, pilgern in den kommenden zwei Wochen zur 27. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen nach Scharm el-Scheich in Ägypten. Für Deutschland ist Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) dabei. Von Sonntag an werden sie sich an der Menschheitsaufgabe versuchen, die Erderwärmung möglichst stark einzudämmen.

Doch das war es dann auch schon an Superlativen. Denn während die Austragungsorte Kyoto (1997), Paris (2015) und auch Glasgow (2021) noch mit der Hoffnung auf einen globalen Durchbruch im Kampf gegen steigende Treibhausgasemissionen verbunden waren, sind die Ziele nun deutlich bescheidener. „Es geht in Scharm el-Scheich darum, überhaupt wieder eine Vertrauensbeziehung aufzubauen“, sagt Otmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, der F.A.Z. Das klinge komisch, „fast wie eine Therapiesitzung, aber genau so ist es.“ Klimaschutz sei nicht einfach ein Problem der Koordination, sondern vor allem der Kooperation. „Hierauf muss Politik fokussieren.“

Infografik Temperaturabweichung Vergrößern

Wie es soweit kommen konnte? Zuerst ein Blick zurück. Im Dezember 2015 herrschte am Ende der Weltklimakonferenz in Paris fast so etwas wie Euphorie. Nach langem Ringen einigte sich die Staatengemeinschaft völkerrechtlich verbindlich darauf, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius, möglichst aber auf 1,5 Grad, gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Ein „Kippen“ des Weltklimas, also eine unkontrollierte und sich selbst verstärkende Erderwärmung, sollte so verhindert werden.

In den folgenden Jahren gab es zwar Rückschläge, aber noch im vergangenen Jahr nach der Klimakonferenz in Glasgow war der Tenor eher positiv. Die Staaten einigten sich unter anderem darauf, den Ausstieg aus der Kohleverbrennung einzuleiten und die Waldzerstörung zu stoppen. Bis zum Jahr 2030 sollten die Emissionen um 45 Prozent im Vergleich zum Jahr 2010 sinken.

So viele Emissionen wie nie

Mindestens drei Gründe haben die Stimmung umschlagen lassen. Erstens die ernüchternde Emissionsbilanz. Wenige Tage vor dem Start der Konferenz fassten die Vereinten Nationen zusammen: Selbst wenn alle Staaten ihre angekündigten Klimaprogramme durchzögen, würde die Temperatur bis zum Ende Jahrhunderts um etwa 2,5 Grad Celsius steigen – also ein Grad mehr als in Paris angestrebt. Nachdem die Emissionen während der Corona-Pandemie gesunken waren, haben sie 2021 einen neuen Höchststand erreicht.

Eine Trendwende ist nicht in Sicht (siehe Grafik). In Deutschland sind die Emissionen seit dem Beginn des Jahrhunderts zwar um 26 Prozent gesunken, rechnete der Expertenrat für Klimafragen am Freitag vor. Aber auch hierzulande reichen die Bemühungen demnach nicht aus, um die Klimaziele für das Jahr 2030 zu erreichen.

Der globale Wiederanstieg der Emissionen hat zum einen mit dem Wirtschaftsaufschwung nach der Pandemie zu tun. Zum anderen hat der russische Angriffskrieg nicht nur die Aussicht auf multilaterale Zusammenarbeit verfinstert, er hat auch die Preise für Erdgas in die Höhe schießen lassen. Das macht es attraktiver, Kohle zu verfeuern. In Asien und vor allem in China hat der fossile Brennstoff entgegen aller Beteuerungen einen Aufschwung erlebt.