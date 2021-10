Vor der Weltklimakonferenz : Diesmal geht’s um alles

Der Weltklimakonferenz, die Anfang kommender Woche in Glasgow beginnt, kommt gleich in mehrfacher Hinsicht ein besonderes Gewicht zu. Wie bedeutsam das vierzehntägige Treffen ist, zeigt sich daran, dass es mit einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs am 1. und 2. November startet. Ungewohnt ist auch, dass sich die wichtigsten Führer schon unmittelbar vorher in Rom auf der Konferenz der 20 größten Volkswirtschaften (G20) sehen und von dort nach Schottland weiterziehen werden. Auf dem G20-Gipfel wird es ebenfalls um Klimafragen gehen, weshalb die Erwartungen hoch sind, dass die einflussreichen Staaten, allen voran die USA und China, dort oder in Glasgow ein starkes Zeichen setzen werden, um die Klimaverhandlungen zu einem Erfolg zu führen.

Die Einbettung in die ganz große Politik macht es unwahrscheinlich, dass die Weltklimakonferenz vollständig scheitert, und sie erhöht die Chancen, dass die Verhandler und die Fachminister am Ende mit konkreten Ergebnissen dastehen. Das ist die zweite Besonderheit des Glasgower Treffens: Es wird als die wichtigste Klimakonferenz – auch „Conference of the Parties“ (COP) genannt – seit Unterzeichnung des Pariser Übereinkommens von 2015 angesehen. Damals schlossen 196 Mitglieder der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) einen völkerrechtlichen Vertrag, um in Nachfolge des Kyoto-Protokolls von 1997 das Weltklima zu schützen; und zwar erstmals Industrie- und Entwicklungsländer gemeinsam. Konkret haben sich die Vertragsparteien dazu verpflichtet, die anthropogene (menschengemachte) Erwärmung gegenüber den vorindustriellen Werten auf deutlich weniger als 2 Grad zu begrenzen, wenn möglich auf 1,5 Grad.

Kein Treffen war bisher so wichtig

Seitdem haben sich die Staaten regelmäßig zusammengesetzt, doch kein Treffen war bisher so wichtig wie die COP 26 in Glasgow. Denn hier sollen, fünf Jahre nach „Paris“, Bilanzen über das bisher Erreichte gezogen und die Klimaanstrengungen verschärft und präzisiert werden. Die Dringlichkeit zu handeln steht außer Frage und wurde in den vergangenen Jahren wissenschaftlich weiter untermauert. So gibt es bessere Belege dafür, dass die Extremwettereignisse – seien es Brände, Stürme oder Überflutungen wie im Ahrtal – Folgen des Klimawandels sind. Auch hat der Weltklimarat IPCC kürzlich abermals klargestellt, dass die bisherigen Schutzanstrengungen bei weitem nicht ausreichen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen und dass sie deshalb verschärft werden müssen.

Das zentrale Instrument dafür sind die so genannten national festgelegten Klimaschutzbeiträge (NDC), auf deren Einführung man sich in Paris geeinigt hat. Einerseits gelten sie als zahnlos, denn die Vertragsstaaten können die Minderung des Treibhausgasausstoßes selbst festlegen, es gibt keine international und völkerrechtlich verbindlichen Ziele dafür und auch keine Pflicht, die NDCs tatsächlich zu erreichen. Gleichwohl stimmt positiv, dass alle Staaten solche nationalen Klimaschutzmaßnahmen zugesagt haben, dass sie bereit sind, den Weg dorthin regelmäßig zu kommunizieren und vor allem, dass sie die NDCs mindestens alle fünf Jahre nachschärfen müssen.

in Millionen Tonnen 2020¹⁾ Weltkarte der CO₂-Emmissionen Vergrößern

Erstmals wäre das 2020 gewesen, doch wurde die COP26 wegen der Pandemie verschoben, was den Ländern ein Jahr länger Zeit gab. Inzwischen ist die Vorlage der strengeren NDCs in den meisten Fällen erfolgt oder wird unmittelbar zur Konferenz erwartet, etwa von China, dem größten Emittenten der Welt, von Indien, Saudi-Arabien oder der Türkei. Die EU und Deutschland haben ihre NDCs erst kürzlich verschärft: Sie möchten 2050 beziehungsweise 2045 vollständig treibhausgasneutral werden. 2030 sollen die Emissionen um mindestens 55 beziehungsweise, im deutschen Falle, um 65 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 reduziert werden.