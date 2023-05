Aktualisiert am

Auf dem Weg in eine „Weltplanwirtschaft“

Welternährung und Hunger : Auf dem Weg in eine „Weltplanwirtschaft“

Menschen im Sudan: Besonders dramatisch ist die Lage in Ländern, die häufig bewaffneten Konflikten und/oder Extremwetterereignissen wie Dürren oder Überschwemmungen ausgesetzt sind, wie etwa Südsudan, Somalia, Äthiopien oder auch Jemen, Syrien und Afghanistan. Bild: Reuters

Herr Glauben, auf dem G-7-Gipfel in dieser Woche ist der Hunger in aller Welt ein Thema. Wie schauen Sie auf die aktuelle Lage der Welternährung?

Anne Kokenbrink Redakteurin in der Wirtschaft

Jüngst sind wieder Rückschritte in der Hungerbekämpfung zu beobachten. Zwar hat sich die Anzahl hungernder beziehungsweise unterernährter Menschen seit Anfang des 21. Jahrhunderts um 25 Prozent auf knapp 600 Millionen bis Ende des vergangenen Jahrzehnts reduziert. Allerdings schätzt die Welternährungsorganisation FAO, dass die Zahl der Hungernden zuletzt um rund 150 Millionen zugenommen hat, vermutlich in Zusammenhang mit der Covid-19-Krise. Gleichzeitig erwartet man, dass 2030 immer noch etwa 700 Millionen Menschen unterernährt sein werden. Infolge des Ukrainekriegs dürfte sich die Situation, besonders in armen Ländern des globalen Südens, zumindest zeitweise verschärft haben.