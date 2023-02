Aktualisiert am

Weltbank-Präsident David Malpass kündigt Rücktritt an

Weltbank-Präsident David Malpass hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Der 66-Jährige wird den Posten Ende Juni abgeben, wie die internationale Finanzinstitution mit Sitz in Washington am Mittwoch mitteilte. Malpass will nach eigenen Angaben „neuen Herausforderungen“ nachgehen.

Der US-Ökonom war im April 2019 Chef der Weltbank geworden. Seine fünfjährige Amtszeit wäre eigentlich bis ins nächste Jahr gegangen.

Malpass hatte im vergangenen Jahr mit Äußerungen zur Erderwärmung für Wirbel gesorgt. Kritiker warfen ihm vor, den menschengemachten Klimawandel in Frage zu stellen.