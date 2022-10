E inmal, als Adil nach Berlin gereist ist, darf er sich fühlen wie ein reicher Mann. Er ist auf einer Art Roadtrip, mit dem Neun-Euro-Ticket von Aachen nach Berlin. 1,79 Euro in der Tasche, fünf Äpfel im Rucksack, sechsmal umgestiegen. In der Hauptstadt eine Gefühlsexplosion. Das Brandenburger Tor, ein Dudelsackspieler, Dragqueens auf dem Christopher Street Day. Adil ist seit achtzehn Stunden unterwegs und auf der Suche nach einem Ort zum Pinkeln, als er das Hotelfoyer betritt. Die Lounge habe „funny“ ausgesehen, sagt er später: ein Kronleuchter, eine Statue, irgendwie griechisch. Vor dem Klo hängt ein Gemälde. „Ich habe noch nie eine so geile Toilette gesehen“, sagt Adil, „noch nie ein so nices Hotel“.

Adil ist während der Pandemie volljährig geworden. An seinem achtzehnten Geburtstag hat er gearbeitet. Er wollte sich nur mit Snacks und seinen besten Freunden auf eine Decke im Park setzen, wegen Corona hat es aber nicht einmal dazu gereicht. In die Hauptstadt zu fahren, mit seinem Kumpel Abdullah, das ist jetzt sein Trip. Als Adil sich die Hände abtrocknet, wundert er sich über die dicken Papiertücher. Die will er seinem Freund zeigen, der gekniffen hat und draußen wartet, und bringt ihm eines mit. Dann tauchen sie wieder ab ins Leben von Berlin. Endlich wieder Freiheit. Wegen Corona: lange nicht denkbar. Ohne Neun-Euro-Ticket: unbezahlbar.