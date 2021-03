Der Fall Alfred Sauter : Der Pate aus Schwaben

Die wohl profitabelste Nebenerwerbsfirma im deutschen Politikbetrieb hat ihren Sitz unweit vom Stachus in München. Hier, in einem schmuck herausgeputzten Bau am Lenbachplatz, haben die zwei Spitzenverdiener unter den CSU-Politikern Quartier bezogen, die nun als Protagonisten in einer haarigen Affäre auftreten: Peter Gauweiler und Alfred Sauter, beides versierte Juristen, für die das Wort „geschäftstüchtig“ noch nie etwas Ehrenrühriges war. Die beiden waren schon zu Beginn ihrer Karriere nebenberuflich verbunden, haben über die Jahre ihren Geschäftssinn verfeinert, sind nun wieder in einer Kanzlei vereint und werden beide von Staatsanwälten bedrängt.

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z. Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Gauweiler, der rhetorisch-intellektuelle Kraftprotz, der vor Jahren im Auftrag und zum Wohle der Kirch-Erben die Deutsche Bank niedergerungen hat, muss sich dafür verteidigen, dass er – noch zu seinen Zeiten als aktiver Politiker – über Jahre ein Millionenhonorar von August von Finck kassiert hat, dem milliardenschweren Rechtsausleger in Bayerns besserer Gesellschaft. „Rechts vom Gustl ist nur der Dschingis Khan“ ist ein geflügeltes Wort in München über den Nachfahren der Familie, die es mit Bier, Beton und eigener Bank zu sagenhaftem Reichtum gebracht hat.

Sozius Sauter wiederum, ein 70 Jahre alter hagerer Glatzkopf, hat Volk und eigene Partei gegen sich aufgebracht, weil er in dubiose Geschäfte mit Corona-Schutzmasken involviert ist. 1,2 Millionen Euro soll er dafür kassiert haben, überwiesen auf verschlungenen Wegen über die Karibik und Liechtenstein. Die Staatsanwälte haben Sauters Büro deswegen durchsucht und ermitteln wegen Bestechlichkeit – Vorwürfe, die der Beschuldigte rundweg bestreitet.

Kein Unrechtsbewusstsein vorhanden

Und wieder führt die Geschichte ins Milieu um Baron von Finck. Die Staatsanwaltschaft München hat am Donnerstag, als Schlüsselfigur im Maskenskandal, Thomas Limberger verhaftet, einen 53 Jahre alten Manager, der einst von München an den Zürichsee übergesiedelt ist und dort umgehend mit der Liebe zu sündhaft teuren Autos auffiel; als Chef eines Maschinenbau-Konzerns gönnte er sich einen Lamborghini als Dienstwagen. Nach einer Station in der Industrie schlug Limberger dann als Manager im reichhaltigen Imperium der Fincks auf, welche die Schweiz früh für sich entdeckt haben.

Als „größter Steuerflüchtling Deutschlands“ kam der Baron dort in der Presse zu Ehren. Jener Thomas Limberger, neuerdings in Sachen Masken unterwegs, kümmerte sich auf diversen Posten um die Mehrung des Finck’schen Vermögens und ist nun als undurchsichtiger Investor im Geschäft. Auf verschlungenen Wegen transferierte er das schöne Geld an Alfred Sauter. Der hat als Anwalt die Verträge für den Masken-Deal aufgesetzt, das ist unstrittig, so viel gibt er zu. Mehr nicht. Moralische Skrupel, sich an der Not der Menschen in der Pandemie bereichert zu haben? Ein Unrechtsbewusstsein gar? Nicht die Spur. Jurist Sauter verweist auf die Spende, die er vorgeblich im Sinn hatte, und zieht sich zurück auf die Paragrafen. Er bemüht trotzig die Grundsätze des Rechtsstaates und „verfassungsrechtliche Statusrechte des Abgeordneten“. Als „abenteuerlich und konstruiert“ hat er die Vorwürfe nach Bekanntwerden bezeichnet, jetzt äußert er sich auf Anfrage gar nicht mehr.