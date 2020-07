Chefposten-Kandidat Seade : „Mit der WTO könnte es noch weiter bergab gehen“

Sein letzter handelspolitischer Großeinsatz liegt noch nicht lange zurück: Am 1. Juli ist das neue Freihandelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada in Kraft getreten. Am Zustandekommen dieses Nafta-Nachfolgevertrags hatte der Mexikaner Jesús Seade maßgeblichen Anteil. Als Staatssekretär im Außenministerium war er der Verhandlungsführer der Mexikaner. Dass sich die mexikanische Regierung in dieser schwierigen Auseinandersetzung auf Seade stützte, ist kein Zufall. Der 73 Jahre alte Chemieingenieur und in Oxford promovierte Ökonom ist Handelsfachmann.

Seade gehörte zu dem kleinen Kreis von Verhandlungsführern, die vor 25 Jahren der WTO als Dachorganisation des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (Gatt), des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen (Gats) und des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (Trips) den Weg ebnete. Von 1994 bis 1998 amtierte er als stellvertretender WTO-Generaldirektor. Der in Genf ansässigen WTO gehören 164 Länder an.

Handelsstreitigkeiten untergraben das Regelwerk

Seade strebt nun ganz an die Spitze der WTO. Er will den Platz von Generaldirektor Roberto Azevêdo einnehmen, der per Ende August zurücktritt. Neben Seade gibt es aber noch ein halbes Dutzend andere Bewerber für diesen Posten (siehe Kasten). Im Gespräch mit der F.A.Z. plädiert der Mexikaner für eine umfassende Reform der Organisation. „Die WTO ist in sehr schlechter Verfassung; und es könnte sogar noch weiter bergab gehen.“ Er selbst wolle der WTO dabei helfen, wieder auf einen guten Kurs zu kommen.

Tatsächlich tritt die WTO seit Jahren auf der Stelle. Neue multilaterale Abkommen sind kaum noch möglich. Die von Strafzöllen flankierten Handelsstreitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und China untergraben das Regelwerk der WTO, die obendrein durch die amerikanische Blockade der Berufungsinstanz im Schiedsgericht gelähmt wird.

Seade verspricht, er werde als WTO-Chef aktiv auf eine Reform der Organisation dringen. Damit grenzt er sich von dem sehr vorsichtigen und – in den Augen seiner Kritiker – allzu passiven Amtsinhaber Azevêdo ab. Dieser hat stets betont, dass nur die WTO-Mitglieder Veränderungen durchsetzen könnten. Seade indes will „auf respektvolle Art“ Führung ausüben. „Die WTO darf nicht stillstehen, sondern muss sich im Dialog mit ihren Mitgliedern weiterentwickeln.“ Als Erstes würde Seade versuchen, die in kleineren Gruppen von 60 bis 80 Mitgliedern laufenden Verhandlungen über neue Regeln für den elektronischen Handel, den Dienstleistungshandel und die Fischereisubventionen bis zu der im Juni 2021 geplanten WTO-Ministerkonferenz zu Ende zu bringen.

Zugleich müsse man eine neue Agenda von Themen entwickeln, die sich unter anderem um marktverzerrende Staatshilfen, die Landwirtschaft und die „grüne Wirtschaft“ drehen könnten. Dabei solle das WTO-Sekretariat selbst die Rolle des Antreibers spielen und den Raum für neue Verhandlungen öffnen. Die Arbeit der zahlreichen Ausschüsse und Räte in Genf müsse besser koordiniert und um virtuelle Treffen erweitert werden, findet Seade. Mehr finanziellen Aufwand für die WTO würde das aus seiner Sicht nicht bedeuten – im Gegenteil: Die WTO-Verwaltung soll effizienter werden, also geringere Kosten verursachen.