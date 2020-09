Beschäftigungsquote : Die Lücken der Arbeitslosenstatistik

Viel mehr Menschen, als es die offizielle Quote zeigt, haben derzeit nichts zu tun. Das gilt auch für Deutschland, wo viele Menschen in Kurzarbeit gehen mussten.

Kann das wirklich sein? Die Wirtschaft stürzt wegen Corona in die tiefste Rezession seit langem – doch die offiziell erfasste Arbeitslosigkeit steigt nur wenig, fast wie im Schneckentempo? In der Eurozone lag die Arbeitslosenquote laut dem Statistikamt Eurostat im März bei 7,2 Prozent, inzwischen soll sie den jüngsten Zahlen für Juli zufolge auf 7,9 Prozent zugelegt haben. Laut dieser Statistik stehen seit März bislang nur rund eine Million mehr Menschen, insgesamt 12,8 Millionen, auf der Straße. Diese Zahlen zeigen aber nur einen Teil der Wahrheit. Gleichzeitig haben Millionen Menschen ihren Job gezwungenermaßen auf Kurzarbeit reduziert; andere haben ihre Beschäftigung verloren, tauchen aber nicht als arbeitslos in der offiziellen Statistik auf.

Ökonomen der Schweizer Großbank UBS haben daher eine Berechnung der „Schattenarbeitslosigkeit“ durchgeführt. Ihr Ergebnis: Im Frühjahrsquartal lag die tatsächliche Arbeitslosigkeit in der Eurozone bei 20 Prozent und jetzt, im dritten Quartal, beträgt sie wohl 15 Prozent. Das ist doppelt so viel wie im Eurostat-Zahlenwerk. In Spanien vermutet die UBS-Ökonomin Anna Titareva trotz des jüngsten Rückgangs der Kurzarbeit noch immer deutlich mehr als 20 Prozent Nichtarbeitende, in Italien fast 20 Prozent, in Frankreich etwa 13 Prozent und in Deutschland etwa 12 Prozent.

Besonders stark scheint das Missverhältnis zwischen offizieller Arbeitslosenstatistik und tatsächlicher Arbeitsmarktlage derzeit in Großbritannien. Vor Corona genoss das Land praktisch Vollbeschäftigung. Jetzt ist – trotz schwerster Rezession und vielerorts angekündigter Massenentlassungen – die amtlich gemeldete Arbeitslosenquote bisher nur minimal auf 4 Prozent gestiegen. Wie hoch die Schattenarbeitslosigkeit liegt, kann man nur schätzen. „Wenn wir es mit Daten aus den Vereinigten Staaten vergleichen und den Rückgang der geleisteten Arbeitsstunden einbeziehen, so deutet einiges darauf hin, dass in der Spitze bis zu 10 Prozentpunkte mehr tatsächlich arbeitslos waren“, sagt Cyrille Lenoel vom National Institute of Economic and Social Research (NIESR). Der Staat hat seit Beginn der Corona-Krise rund 10 Millionen „beurlaubten“ Beschäftigten zeitweilig einen 80-Prozent-Lohnersatz gezahlt und dafür 39 Milliarden Pfund ausgegeben. Auf dem Höhepunkt waren fast ein Drittel aller Beschäftigten beurlaubt, jetzt sind es noch etwa ein Zehntel der Arbeitsbevölkerung, rund 3 Millionen.

„Dass wir noch keine substantiellen Rückgänge sehen, bereitet mir Sorgen“

Wenn das Unterstützungsprogramm für „Beurlaubte“ Ende Oktober ausläuft, befürchten viele Ökonomen einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Finanzminister Rishi Sunak hat jetzt als Anschlussprogramm eine Unterstützung in der Art des deutschen Kurzarbeitergeldes angekündigt. „Ich kann nicht jeden Job erhalten“, sagt er. Zugleich will er keine „Zombie-Jobs“ subventionieren. Viele Firmen, die ums Überleben kämpfen, werden um Entlassungen nicht herumkommen. Die NIESR-Ökonomen erwarten bis Ende des Jahres einen Anstieg der offiziellen Arbeitslosenquote auf fast 10 Prozent.